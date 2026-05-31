Marco Bezzecchi non era solo: il trionfo al Mugello con il casco dedicato ad Alex Zanardi

Al Mugello Marco Bezzecchi non era solo. A spingerlo lungo i saliscendi del circuito toscano, oltre al talento, alla velocità e alla perfezione tecnica mostrata per tutto il weekend, c’era anche un ricordo. Un ricordo pesante e leggero allo stesso tempo, capace di trasformare un casco in un simbolo e una vittoria in qualcosa che andava oltre il semplice risultato sportivo.

Il Gran Premio d’Italia 2026 ha consacrato il pilota riminese come uomo del momento della MotoGP. Partito dalla pole position, Bezzecchi ha costruito il suo successo con lucidità e maturità, senza forzare nelle prime fasi di gara. Davanti a lui c’era Francesco Bagnaia, determinato a difendere il primato sul circuito di casa della Ducati, ma il ritmo dell’Aprilia era semplicemente superiore. Giro dopo giro, il “Bez” ha preparato l’attacco, fino a sferrare l’affondo decisivo al quattordicesimo passaggio, prendendosi la leadership e lasciandosi alle spalle la concorrenza.

Da quel momento la sua è stata una cavalcata solitaria verso il traguardo. Una dimostrazione di forza che ha regalato ad Aprilia una giornata destinata a entrare nella storia. Mai prima di allora la casa di Noale aveva conquistato la vittoria al Mugello. A rendere ancora più memorabile il risultato è arrivata la doppietta completata dal secondo posto di Jorge Martín, mentre Bagnaia ha dovuto accontentarsi del gradino più basso del podio.

Ma il successo del Mugello non può essere raccontato soltanto attraverso numeri, classifiche e statistiche. Perché quella domenica, sulla testa di Bezzecchi, c’era una storia che meritava di essere ricordata. Il casco AGV scelto era infatti una replica fedele di quello utilizzato da Alex Zanardi nel 1996 durante la sua avventura nella Formula CART.

Gli stessi colori vivaci, le stesse linee geometriche rosse, blu e gialle che accompagnarono una delle pagine più iconiche della storia del Motorsport. Fu con quella livrea che Zanardi realizzò il celebre “The Pass” a Laguna Seca, l’incredibile sorpasso su Bryan Herta alla curva del Cavatappi, una manovra diventata leggenda e ancora oggi considerata uno dei gesti tecnici più straordinari mai visti in pista.

La scelta di Bezzecchi non era soltanto un omaggio sportivo. Era soprattutto un tributo umano a un campione che il motorsport italiano e mondiale ha salutato per l’ultima volta il 1° maggio, ma che continua a vivere nella memoria collettiva attraverso il suo esempio, la sua forza e il suo modo di affrontare le difficoltà.

Per realizzare il progetto, il pilota Aprilia ha voluto fare un passo ulteriore. Prima di utilizzare quella grafica ha chiesto personalmente il consenso alla famiglia Zanardi, ottenendone il pieno sostegno. Un gesto di rispetto che testimonia quanto profondo fosse il significato dell’iniziativa.

Sul casco compariva anche uno dei simboli più riconoscibili dell’universo di Zanardi: l’ananas. Non una semplice decorazione, ma il richiamo a una frase che il campione bolognese amava ripetere spesso per descrivere il proprio carattere. “Sono testardo come un ananas“, diceva. Una metafora diventata negli anni il manifesto della sua resilienza, della capacità di rialzarsi davanti a ogni ostacolo e di trasformare le avversità in nuove sfide.

Nelle interviste del dopogara il pilota non ha nascosto l’emozione. “Alex per noi è stato un uomo incredibile. Portare questo ricordo del 1996 sul gradino più alto del podio al Mugello è un’emozione infinita“, ha raccontato. Parole che spiegano meglio di qualsiasi analisi il valore di quella giornata. La vittoria di una memoria che continua a correre.