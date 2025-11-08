MotoGP
Classifica Mondiale MotoGP 2025: Marc Marquez già campione. Bezzecchi, terzo, allunga su Bagnaia
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025
1 Marc Márquez 545
2 Alex Márquez 425
3 Marco Bezzecchi 298
4 Francesco Bagnaia 288
5 Pedro Acosta 269
6 Fabio Di Giannantonio 231
7 Franco Morbidelli 227
8 Fermín Aldeguer 190
9 Fabio Quartararo 188
10 Raul Fernández 146
11 Johann Zarco 137
12 Brad Binder 134
13 Luca Marini 128
14 Enea Bastianini 106
15 Joan Mir 93
16 Ai Ogura 79
17 Maverick Viñales 72
18 Jack Miller 68
19 Alex Rins 63
20 Miguel Oliveira 36
21 Jorge Martín 34
22 Pol Espargaró 23
23 Takaaki Nakagami 10
24 Lorenzo Savadori 8
25 Augusto Fernández 8
26 Somkiat Chantra 7
27 Aleix Espargaró 0
28 Michele Pirro 0
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI