GP PortogalloMotoGP

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Portogallo 2025: vince Marco Bezzecchi, cade Bagnaia

Marco Bezzecchi
Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 9 novembre il fine settimana del GP del Portogallo, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 25 giri del circuito di Portimao, valida per la ventunesima tappa del calendario di MotoGP.

Vittoria di Marco Bezzecchi, che precede gli spagnoli Alex Marquez, Pedro Acosta e Fermin Aldeguer. Seguono il sudafricano Brad Binder, il francese Fabio Quartararo, il nipponico Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, il transalpino Johann Zarco e l’iberico Pol Espargarò.

A punti anche Luca Marini, l’australiano Jack Miller, lo spagnolo Alex Rins, il lusitano Miguel Oliveira e Nicolò Bulega. Costretto al ritiro, invece, Francesco Bagnaia, vittima di una caduta che ora vede avvicinarsi nella generale anche lo spagnolo Pedro Acosta nella lotta per il quarto posto.

ORDINE D’ARRIVO GARA GP PORTOGALLO 2025 MOTOGP

1 M. Bezzecchi 41’13.616

2 A. Marquez +2.583

3 P. Acosta +3.188

4 F. Aldeguer +12.860

5 B. Binder +16.327

6 F. Quartararo +18.442

7 A. Ogura +19.255

8 F. Di Giannantonio +20.612

9 J. Zarco +21.040

10 P. Espargarò +26.517

11 L. Marini +28.226

12 J. Miller +29.717

13 A. Rins +30.372

14 M. Oliveira +31.621

15 N. Bulega +32.072

16 L. Savadori +39.869

17 S. Chantra +1’01.999

18 E. Bastianini +2 giri

RIT F. Bagnaia ritiro

RIT J. Mir ritiro

RIT F. Morbidelli ritiro

