GP PortogalloMotoGP
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Portogallo 2025: vince Marco Bezzecchi, cade Bagnaia
Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 9 novembre il fine settimana del GP del Portogallo, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 25 giri del circuito di Portimao, valida per la ventunesima tappa del calendario di MotoGP.
Vittoria di Marco Bezzecchi, che precede gli spagnoli Alex Marquez, Pedro Acosta e Fermin Aldeguer. Seguono il sudafricano Brad Binder, il francese Fabio Quartararo, il nipponico Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, il transalpino Johann Zarco e l’iberico Pol Espargarò.
A punti anche Luca Marini, l’australiano Jack Miller, lo spagnolo Alex Rins, il lusitano Miguel Oliveira e Nicolò Bulega. Costretto al ritiro, invece, Francesco Bagnaia, vittima di una caduta che ora vede avvicinarsi nella generale anche lo spagnolo Pedro Acosta nella lotta per il quarto posto.
ORDINE D’ARRIVO GARA GP PORTOGALLO 2025 MOTOGP
1 M. Bezzecchi 41’13.616
2 A. Marquez +2.583
3 P. Acosta +3.188
4 F. Aldeguer +12.860
5 B. Binder +16.327
6 F. Quartararo +18.442
7 A. Ogura +19.255
8 F. Di Giannantonio +20.612
9 J. Zarco +21.040
10 P. Espargarò +26.517
11 L. Marini +28.226
12 J. Miller +29.717
13 A. Rins +30.372
14 M. Oliveira +31.621
15 N. Bulega +32.072
16 L. Savadori +39.869
17 S. Chantra +1’01.999
18 E. Bastianini +2 giri
RIT F. Bagnaia ritiro
RIT J. Mir ritiro
RIT F. Morbidelli ritiro