Mondiali tiro a segno 2025 oggi: orari 12 novembre, tv, streaming, italiani in gara

Continuano ad Il Cairo, in Egitto, i Mondiali senior 2025 di tiro a segno: oggi, mercoledì 12 novembre, verrà assegnato il titolo iridato in una sola specialità olimpica, la penultima del programma, ovvero la carabina sportiva tre posizioni da 50 metri femminile.

L’Italia sarà rappresentata quest’oggi da due tiratrici: ieri hanno superato le eliminatorie della carabina tre posizioni femminile sia Carlotta Salafia che Sofia Ceccarello, mentre non ce l’ha fatta Sofia Benetti, che non è riuscita a rientrare tra le migliori 66 che oggi si contenderanno gli 8 pass per la finale.

I Mondiali senior 2025 di tiro a segno non godranno di copertura televisiva, ma la finale verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel. Di seguito il programma odierno della rassegna iridata di tiro a segno.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A SEGNO 2025

Mercoledì 12 novembre

08.15 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m femminile (Carlotta Salafia, Sofia Ceccarello)

11.00 Finale carabina 3 posizioni 50m femminile

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A SEGNO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel.