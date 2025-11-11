Sport in tvTiro a segno
Mondiali tiro a segno 2025 oggi: orari 11 novembre, tv, streaming, italiani in gara
Proseguono ad Il Cairo, in Egitto, i Mondiali senior 2025 di tiro a segno: oggi, martedì 11 novembre, verranno assegnati i titoli in altre due specialità olimpiche, quelle della pistola mista e della carabina tre posizioni maschile, mentre si disputeranno le eliminatorie della carabina tre posizioni femminile.
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI TIRO A SEGNO DALLE 8.15
L’Italia sarà rappresentata quest’oggi da otto tiratori: nella carabina tre posizioni maschile saranno al via Lorenzo Bacci, Simon Weithaler ed Edoardo Bonazzi, mentre nella carabina tre posizioni femminile saranno presenti Carlotta Salafia, Sofia Benett e Sofia Ceccarello, infine nella pistola mista saranno in gara Vittoria Toffalini e Federico Nilo Maldini.
La rassegna iridata non godrà di copertura televisiva, ma le finali verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. Di seguito il programma odierno della rassegna iridata di tiro a segno.
CALENDARIO MONDIALI TIRO A SEGNO 2025
Martedì 11 novembre
08.15 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m maschile (Edoardo Bonazzi, Lorenzo Bacci, Simon Weithaler)
10.45 Qualificazioni pistola 10m mista, 1a batteria (Italia: Vittoria Toffalini/Federico Nilo Maldini)
10.45 Eliminatorie carabina 3 posizioni 50m femminile, 1a batteria (Carlotta Salafia, Sofia Benetti)
11.00 Finale carabina 3 posizioni 50m maschile
12.00 Qualificazioni pistola 10m mista, 2a batteria
13.00 Eliminatorie carabina 3 posizioni 50m femminile, 2a batteria (Sofia Ceccarello)
13.30 Finale pistola 10m mista
PROGRAMMA MONDIALI TIRO A SEGNO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: finali sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel.
Diretta Live testuale: OA Sport.