LIVE F1, GP Las Vegas 2025 in DIRETTA: Leclerc e Antonelli cercano il colpo nelle qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato denominato Las Vegas Strip Circuit, con la consueta meravigliosa cornice delle luci della sera della città del Nevada, andremo a vivere una giornata di capitale importanza, dato che vivremo le qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara che si disputerà alle ore 05.00 italiane.

Come arriviamo al terzo ed ultimo appuntamento statunitense? La corsa al titolo nelle ultime uscite ha visto un ribaltamento assoluto al vertice. Ora è Lando Norris in fuga con 390 punti e un confortante +24 su Oscar Piastri che appare in rottura prolungata. Terza posizione per Max Verstappen con 341 punti, quindi quarto George Russell con 276, quinto Charles Leclerc con 214, sesto Lewis Hamilton con 148 mentre è settimo un lanciatissimo Andrea Kimi Antonelli con 122 che andrà a caccia della prima vittoria in carriera nella massima categoria del motorsport.

Quale sarà il programma della giornata? Gli orari saranno prettamente notturni viste le 9 ore di differenza dovute al fuso orario tra Italia e Nevada. Si inizierà alle ore 01.30 italiane (le ore 16.30 del venerdì di Las Vegas) con la terza sessione di prove libere della durata di 60 minuti, quindi si tornerà in azione alle ore 05.00 per le attesissime qualifiche. Per quanto visto nelle due sessioni di ieri, la sensazione è che l’equilibrio sarà notevole tra i top team, con McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull molto vicine. Chi conquisterà la pole position a Las Vegas? Attenzione a Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli che, mai come in questa occasione, potrebbero provare il colpaccio.

Il sabato del Gran Premio di Las Vegas scatterà alle ore 01.30 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 05.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sullo splendido tracciato del Nevada. Buon divertimento!