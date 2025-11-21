F1, Andrea Kimi Antonelli: “Giornata positiva, c’è ancora tanto lavoro da fare”

Il venerdì del Gran Premio di Las Vegas 2025, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale F1, si è concluso con il miglior tempo di Lando Norris nella seconda sessione di prove libere. Nonostante le bandiere rosse a causa di diversi problemi della pista, il britannico ha comunque fatto segnare il crono di 1:33.602, riscattandosi dopo una FP1 non perfetta.

Seconda posizione per la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli che si ferma a soli 29 millesimi dal leader del Mondiale. Ottimo inizio di weekend del rookie italiano, reduce da un GP di San Paolo perfetto che ha sicuramento infuso la giusta fiducia all’emiliano. Completa la top 3 delle FP2 la Ferrari di Charles Leclerc (+0.161). Buon day-1 per il monegasco che aveva chiuso in testa le FP1.

Andrea Kimi Antonelli ha voluto così esprimersi alla stampa al termine del suo venerdì a Las Vegas: “È stata una giornata positiva, dopo ogni giro imparavamo meglio il circuito. La pista era in costante evoluzione. Nella prima sessione il grip era scioccante nei primi giri. Nelle FP2 c’era molto più grip, ci aspettiamo lo stesso per domani. C’è ancora tanto lavoro da fare però è stato senza dubbio un ottimo inizio di weekend. Cercheremo di continuare così o fare addirittura meglio”.