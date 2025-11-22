Griglia di partenza F1, GP Las Vegas 2025: pole bagnata per Norris, Antonelli in nona fila, Hamilton in decima!

Va in archivio con la pole position di Lando Norris la qualifica del Gran Premio di Las Vegas 2025, ventiduesima e terzultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren ha realizzato il miglior tempo della sessione in notturna sul bagnato, sfruttando al meglio l’enorme carico aerodinamico generato dalla sua macchina e facendo un passo avanti fondamentale verso la conquista del titolo.

Il leader del campionato partirà domani sulla Strip davanti alla Red Bull di un sempre minaccioso Max Verstappen e avrà la possibilità di ipotecare il Mondiale, considerando anche il quinto posto in griglia del suo primo inseguitore e compagno di squadra Oscar Piastri. Terza piazza al via per la Williams di un fantastico Carlos Sainz, mentre completa la seconda fila George Russell con la Mercedes.

Pessimo risultato per la Ferrari, con un Charles Leclerc in grande difficoltà solo 9° e Lewis Hamilton addirittura ultimo in Q1 a conferma dei problemi di questa SF-25 con gomme intermedie o full wet. Battuta d’arresto dopo un periodo molto positivo invece per Kimi Antonelli, che deve accontentarsi di un deludente 17° posto venendo eliminato in Q1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP LAS VEGAS F1 2025

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull Racing)

3. Carlos Sainz (Williams)

4. George Russell (Mercedes)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Liam Lawson (Racing Bulls)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Charles Leclerc (Ferrari)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Esteban Ocon (Haas F1 Team)

14. Oliver Bearman (Haas F1 Team)

15. Franco Colapinto (Alpine)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Kimi Antonelli (Mercedes)

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

19. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)

20. Lewis Hamilton (Ferrari)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP LAS VEGAS F1 2025

Q3

1 Lando Norris McLaren 1:47.934

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.323

3 Carlos Sainz Williams +0.362

4 George Russell Mercedes +0.869

5 Oscar Piastri McLaren +1.027

6 Liam Lawson Racing Bulls +1.128

7 Fernando Alonso Aston Martin +1.532

8 Isack Hadjar Racing Bulls +1.620

9 Charles Leclerc Ferrari +1.938

10 Pierre Gasly Alpine +3.606

Q2

1 George Russell Mercedes 1:50.935

2 Isack Hadjar Racing Bulls +0.185

3 Carlos Sainz Williams +0.209

4 Lando Norris McLaren +0.444

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.658

6 Liam Lawson Racing Bulls +0.686

7 Pierre Gasly Alpine +0.825

8 Fernando Alonso Aston Martin +0.930

9 Charles Leclerc Ferrari +1.017

10 Oscar Piastri McLaren +1.191

11 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.846

12 Lance Stroll Aston Martin +1.915

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.052

14 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.159

15 Franco Colapinto Alpine +2.748

Q1

1 George Russell Mercedes 1:53.144 2

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.314 2

3 Fernando Alonso Aston Martin +0.595 1

4 Lance Stroll Aston Martin +1.272 1

5 Pierre Gasly Alpine +1.288 2

6 Oscar Piastri McLaren +1.400 1

7 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.411 1

8 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.491 2

9 Charles Leclerc Ferrari +1.670 2

10 Liam Lawson Racing Bulls +1.684 2

11 Franco Colapinto Alpine +1.703 2

12 Carlos Sainz Williams +1.729 2

13 Lando Norris McLaren +2.329 2

14 Isack Hadjar Racing Bulls +2.469 2

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.872 2

16 Alexander Albon Williams +3.076 2

17 Kimi Antonelli Mercedes +3.170 2

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +3.530 1

19 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +3.654 2

20 Lewis Hamilton Ferrari +3.971 2