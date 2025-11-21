F1, Charles Leclerc: “Il nostro passo oggi è stato solido, sul volante solo un’incomprensione”

Si è concluso nella prima mattinata italiana il venerdì del Gran Premio di Las Vegas 2025, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine della seconda sessione di prove libere la migliore prestazione è stata fatta segnare dalla McLaren di Lando Norris. Il britannico, nonostante le bandiere rosse a causa di problemi della pista, è riuscito a stampare un ottimo 1:33.602, riscattandosi dopo una FP1 non perfetta.

Seconda posizione per la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli che si ferma a soli 29 millesimi dalla vetta. Continuano i progressi del rookie italiano, reduce da un fantastico weekend in Brasile. Terza infine la Ferrari di Charles Leclerc che paga 161 millesimi dalla migliore prestazione. Il monegasco, primo nelle FP1, ha accusato alla fine un problema allo sterzo che lo ha costretto a parcheggiare fuori pista la sua monoposto.

Leclerc, come riportato da motorionline, si è così espresso sul suo venerdì in Nevada: “Il nostro passo oggi è stato solido e penso che siamo in una posizione relativamente buona. Detto questo, i nostri rivali sono forti e dobbiamo aspettare di vedere come andranno le cose in qualifica. Mi aspetto una lotta molto serrata, spero che potremo lavorare partendo da quanto di positivo fatto oggi e di essere in lotta per una posizione di vertice. Nel preparare la giornata di domani cercheremo di anticipare le condizioni che troveremo in qualifica e di iniziare con il piede giusto fin da subito”.

Sul problema allo sterzo: “No, il volante era di nuovo al suo posto, c’è stato un piccolo malinteso su tutto quello che è successo, ma sì, andrà tutto bene. Penso che ci sia stato solo un malinteso su tutto”.

Sui favoriti per il GP: “Onestamente, penso che non siamo messi male, ma dobbiamo aspettare e vedere. Penso che la Mercedes sia molto forte e ovviamente anche McLaren e Red Bull sono in lizza, quindi penso che sarà una lotta serrata.”