F1, Norris in pole a Las Vegas sul bagnato. Flop Ferrari: ultimo Hamilton! Antonelli non supera il Q1

Lando Norris non trema e si conferma in un periodo di forma eccezionale anche nelle qualifiche bagnate del Gran Premio di Las Vegas 2025, valevoli per il ventiduesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Settima pole position dell’anno (la terza di fila) per il pilota inglese della McLaren, che scatterà domani davanti a tutti per la sedicesima volta in carriera.

Il leader del campionato ha saputo piazzare la zampata anche in condizioni estreme, evitando gravi errori in Q1 su una pista in quel momento allagata e poi venendo fuori alla distanza con un ottimo ritmo nel momento in cui è diminuita l’acqua sull’asfalto consentendo il passaggio dalle gomme full wet alle intermedie almeno per il Q3. Un risultato che avvicina sensibilmente Norris alla conquista del primo titolo iridato, anche se i punti si assegnano la domenica ed il GP notturno sulla Strip può riservare tanti colpi di scena.

Lando ha preceduto di 323 millesimi il solito Max Verstappen, capace di sfruttare tutto il potenziale della sua Red Bull sul bagnato mettendosi nelle condizioni di poter ambire alla vittoria della gara. Nota di merito per un grande Carlos Sainz, addirittura terzo con la Williams a 362 millesimi dalla pole stando davanti alla Mercedes di George Russell e soprattutto all’altra McLaren di Oscar Piastri, solo 5° a 1.027 dal compagno di squadra e ormai sempre più lontano dal sogno Mondiale.

Brutte notizie per l’Italia, ad eccezione della positiva performance di Racing Bulls (6° Liam Lawson, 8° Isack Hadjar), con l’ennesimo flop della Ferrari ed un passo falso inatteso di Kimi Antonelli. La Scuderia di Maranello non è andata oltre il nono posto di Charles Leclerc ed il ventesimo (ultimo) di Lewis Hamilton evidenziando una macchina quasi inguidabile con poco grip, mentre il rookie italiano della Mercedes ha commesso un paio di errori in Q1 con gomme da bagnato estremo attestandosi in 17ma piazza.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP LAS VEGAS F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:47.934

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.323

3 Carlos Sainz Williams +0.362

4 George Russell Mercedes +0.869

5 Oscar Piastri McLaren +1.027

6 Liam Lawson Racing Bulls +1.128

7 Fernando Alonso Aston Martin +1.532

8 Isack Hadjar Racing Bulls +1.620

9 Charles Leclerc Ferrari +1.938

10 Pierre Gasly Alpine +3.606

11 Nico Hulkenberg Kick Sauber —

12 Lance Stroll Aston Martin —

13 Esteban Ocon Haas F1 Team —

14 Oliver Bearman Haas F1 Team —

15 Franco Colapinto Alpine —

16 Alexander Albon Williams —

17 Kimi Antonelli Mercedes —

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber —

19 Yuki Tsunoda Red Bull Racing —

20 Lewis Hamilton Ferrari —