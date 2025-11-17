Gottardi/Orsi Toth-Muller/Tillmann, Mondiali beach volley 2025: orario, tv, streaming

Le azzurre Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si sono qualificate per i sedicesimi di finale dei Mondiali senior 2025 di beach volley: ad Adelaide, in Australia, la coppia italiana affronterà domani, martedì 18 novembre, alle ore 8.00 italiane, le tedesche Müller/Tillmann.

Sarà il terzo confronto stagionale tra le due coppie, con una vittoria per parte nei due precedenti: le azzurre si sono imposte per 2-0 (21-19, 21-13) nelle semifinali di Amburgo, mentre le teutoniche hanno avuto la meglio per 2-1 (21-15, 16-21, 15-9) nei quarti di finale di Dusseldorf.

La diretta tv del match tra Gottardi/Orsi Toth e Müller/Tillmann, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2025 di beach volley, in corso ad Adelaide, in Australia, non sarà prevista, mentre la diretta streaming della sfida sarà disponibile su VBTV.

CALENDARIO MONDIALI BEACH VOLLEY 2025

Martedì 18 novembre

Sedicesimi di finale

08:00 italiane: Gottardi/Orsi Toth (Italia) – Müller/Tillmann (Germania) – Diretta VBTV

PROGRAMMA MONDIALI BEACH VOLLEY 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV.