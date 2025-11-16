Beach VolleySport in tv
Calendario Mondiali beach volley 2025 oggi: orari partite 17 novembre, tv, programma, streaming
L’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale di beach volley ad Adelaide si apre con una doppia attesa tricolore. Per l’Italia è una mattinata decisiva: sia Scampoli/Bianchi sia Gottardi/Orsi Toth possono conquistare l’accesso diretto ai sedicesimi di finale, evitando il passaggio dai playoff riservati alle otto peggiori terze dei dodici gironi. Un obiettivo prezioso, perché arrivare tra le prime due significa risparmiare energie in un torneo già massacrante per ritmi e temperatura.
Le prime a scendere in campo saranno quindi Claudia Scampoli e Margherita Bianchi, impegnate alle 5:30 italiane nella sfida più complicata del loro Mondiale. Di fronte troveranno le lettoni Tina/Anastasija, una delle coppie più complete del circuito. Con una vittoria l’Italia chiuderebbe addirittura prima nel girone E; una sconfitta, invece, imporrebbe di fare i conti con la classifica delle migliori terze, dove i quozienti set e punti potrebbero pesare in modo determinante dopo il ko con le giapponesi Shiba/Reika. Alle 10:00 toccherà poi a Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, attese da una sfida ad alta tensione contro le statunitensi Donlin/Denaburg. Le azzurre vengono dalla beffarda sconfitta al tie-break con Polley/MacDonald, match che aveva mostrato buoni tratti ma anche qualche passaggio a vuoto nei momenti chiave. La qualificazione resta comunque nelle loro mani: una vittoria significherebbe secondo posto (o addirittura primo, se arrivasse un risultato favorevole nell’altra gara), mentre un ko le costringerebbe a guardare con cautela la classifica delle migliori terze.
Il resto della giornata si annuncia fitto e potenzialmente decisivo per la definizione dei sedicesimi. Si parte alle 23:30 italiane con le due sfide della Pool B, Konink/Poiesz – Marwa/Nada e Carol/Rebecca – Davidova/Khmil, che stabiliranno gerarchie fondamentali per gli incroci del tabellone. Alle 00:30 riflettori sulla Pool C, con Nuss/Brasher contro van Driel/Bekhuis e Vitoria/Hegeile opposte alle ceche Kylie/Maixnerova: quattro coppie ancora in corsa per posizioni molto diverse.
Dall’1:30 toccherà alla Pool A, mentre alle 4:30 andranno in scena due match decisivi del gruppo D: Placette/Richard – Vanessa/Mucheza e Cannon/Kraft – Ittlinger/Grüne, con il rischio playoff sullo sfondo. Alle 5:30, in contemporanea con l’Italia, si chiude anche la Pool H con il derby tedesco Müller/Tillmann – Bock/Lippmann, oltre alla sfida Michelle/Corrales – Gaona/Allcca nella Pool A.
La mattinata italiana procederà con la chiusura della Pool E (Shiba/Reika – Torres/Gutierrez alle 6:30), la Pool H (Gonzalez/Navas – Churin/Abdala alle 7:30), la Pool I alle 10:00, la Pool K dalle 10:30 e infine la Pool J alle 11:30 e alle 12:00.
Sul fronte maschile il quadro è altrettanto denso: da Diaz/Alayo – Pedrosa/Campos alle 13:00 italiane fino ai decisivi scontri della Pool K, passando per Perusic/Schweiner – Plavins/Fokerots a mezzogiorno. Ogni risultato potrebbe cambiare l’ordine delle qualificazioni dirette e degli accoppiamenti nei playoff. Sarà una giornata infinita e carica di incastri, in cui ogni set potrà pesare come un macigno. Per l’Italia il futuro immediato passa da due partite: prima Scampoli/Bianchi, poi Gottardi/Orsi Toth. Due sfide che valgono un posto tra le prime 16 del mondo. Ora la parola torna alla sabbia di Adelaide.
TORNEO MASCHILE
POOL A
14-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-17, 21-16)
14-Nov 09:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 22-20)
15-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 21-16)
15-Nov 11:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-10, 21-13)
16-Nov 09:00 — Heidrich/Jordan (SUI) [25] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-16, 21-15)
16-Nov 11:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Krattiger/Dillier (SUI) [24] 2-1 (24-26, 21-16, 15-12)
POOL B
14-Nov 10:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Mol, M./Mol (NOR) [26] 2-0 (24-22, 21-15)
14-Nov 12:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Ryan/Schubert (AUS) [47] 2-0 (21-11, 21-10)
16-Nov 18:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, M./Mol (NOR) [26]
16-Nov 22:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Ryan/Schubert (AUS) [47]
17-Nov 20:30 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, H./Berntsen (NOR) [23]
17-Nov 22:00 — Mol, M./Mol (NOR) [26] – Ryan/Schubert (AUS) [47]
POOL C
14-Nov 21:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 2-0 (21-8, 21-15)
14-Nov 21:30 — George/Saymon (BRA) [22] – Andre/Renato (BRA) [27] 2-0 (21-17, 21-19)
15-Nov 14:00 — George/Saymon (BRA) [22] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 1-2 (17-21, 21-14, 13-15)
15-Nov 16:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Andre/Renato (BRA) [27] 0-2 (17-21, 19-21)
16-Nov 17:00 — Andre/Renato (BRA) [27] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 2-1 (18-21, 21-19, 15-10)
16-Nov 21:30 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – George/Saymon (BRA) [22]
POOL D
14-Nov 13:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-12, 21-10)
14-Nov 14:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-1 (15-21, 31-29, 19-17)
15-Nov 17:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-0 (21-14, 21-14)
15-Nov 21:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-11, 21-14)
17-Nov 10:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Henning/Wüst (GER) [21]
17-Nov 14:00 — Amieva/Bueno (ARG) [28] – Mora/Lopez (NCA) [45]
POOL E
14-Nov 15:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44] 2-0 (21-11, 21-19)
14-Nov 15:00 — Pfretzschner, L./Winter (GER) [20] – Dressler/Waller (AUT) [29] 2-0 (21-19, 21-19)
16-Nov 09:00 — Pfretzschner, L./Winter (GER) [20] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44] 2-0 (21-14, 21-16)
16-Nov 16:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Dressler/Waller (AUT) [29] 2-1 (19-21, 21-17, 15-9)
17-Nov 16:00 — Dressler/Waller (AUT) [29] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44]
17-Nov 17:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Pfretzschner, L./Winter (GER) [20]
POOL F
14-Nov 10:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-0 (21-11, 21-6)
14-Nov 11:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Fuller/O’Dea B. (NZL) [30] 2-0 (24-22, 21-18)
16-Nov 14:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Fuller/O’Dea B. (NZL) [30] 2-0 (21-16, 21-10)
16-Nov 14:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-1 (21-19, 20-22, 15-9)
17-Nov 09:00 — Fuller/O’Dea B. (NZL) [30] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43]
17-Nov 13:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Pedrosa/Campos (POR) [19]
POOL G
14-Nov 14:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) [31] 2-1 (17-21, 21-15, 15-9)
14-Nov 16:00 — Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) [7] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-0 (21-15, 21-8)
15-Nov 10:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-1 (21-18, 21-23, 15-12)
15-Nov 11:00 — Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) [7] – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) [31] 2-0 (21-14, 21-13)
17-Nov 18:00 — Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) [31] – Hood/Merritt (AUS) [42]
17-Nov 20:30 — Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) [7] – Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18]
POOL H
15-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-5, 21-11)
15-Nov 12:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Partain/Benesh (USA) [32] 2-0 (22-20, 21-17)
16-Nov 10:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-13, 21-11)
16-Nov 10:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Partain/Benesh (USA) [32] 2-1 (18-21, 21-17, 15-9)
17-Nov 12:00 — Partain/Benesh (USA) [32] – Kotoka/Samani (TOG) [41]
17-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Plavins/Fokerots (LAT) [17]
POOL I
14-Nov 17:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Potts/Pearse (AUS) [40] 1-2 (21-16, 22-24, 15-17)
14-Nov 18:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-16, 21-19)
15-Nov 15:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Potts/Pearse (AUS) [40] 2-0 (21-16, 21-17)
15-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-18, 24-22)
17-Nov 12:00 — Penninga/Immers (NED) [33] – Potts/Pearse (AUS) [40]
17-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Evans/Budinger (USA) [16]
POOL J
15-Nov 17:00 — Hammarberg/Berger T. (AUT) [15] – Haussener/Friedli (SUI) [34] 1-2 (21-15, 18-21, 13-15)
15-Nov 18:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-0 (21-18, 21-14)
16-Nov 12:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Haussener/Friedli (SUI) [34] 2-0 (21-15, 21-15)
16-Nov 13:00 — Hammarberg/Berger T. (AUT) [15] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-1 (19-21, 21-15, 15-9)
17-Nov 11:00 — Haussener/Friedli (SUI) [34] – Gomez/Veranes (CUB) [39]
17-Nov 11:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Hammarberg/Berger T. (AUT) [15]
POOL K
15-Nov 20:30 — Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) [11] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-6, 21-18)
15-Nov 20:30 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Schachter/Pickett (CAN) [35] 2-0 (21-16, 21-18)
16-Nov 15:00 — Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) [11] – Schachter/Pickett (CAN) [35] 2-1 (19-21, 21-17, 15-9)
16-Nov 15:00 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-11, 21-8)
17-Nov 17:00 — Schachter/Pickett (CAN) [35] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38]
17-Nov 18:00 — Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) [11] – Ehlers/Wickler (GER) [14]
POOL L
14-Nov 21:30 — Bassereau/Aye, C. (FRA) [13] – Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] 2-1 (21-15, 18-21, 15-12)
14-Nov 22:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-11, 21-12)
15-Nov 20:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] 1-2 (19-21, 21-19, 13-15)
15-Nov 21:30 — Bassereau/Aye, C. (FRA) [13] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-14, 21-11)
16-Nov 21:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Bassereau/Aye, C. (FRA) [13]
16-Nov 21:30 — Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37]
TORNEO FEMMINILE
POOL A
14-Nov 11:00 — Thamela/Victoria BRA [1] – Gaona/Allcca PER [48] 2-0 (21-19, 25-23)
14-Nov 12:00 — Lazarenko/Romaniuk UKR [24] – Michelle/Corrales PAR [25] 2-0 (21-17, 21-15)
15-Nov 10:00 — Lazarenko/Romaniuk UKR [24] – Gaona/Allcca PER [48] 2-0 (21-19, 21-18)
15-Nov 16:00 — Thamela/Victoria BRA [1] – Michelle/Corrales PAR [25] 2-0 (21-16, 21-14)
17-Nov 11:00 — Thamela/Victoria BRA [1] – Lazarenko/Romaniuk UKR [24]
17-Nov 15:00 — Michelle/Corrales PAR [25] – Gaona/Allcca PER [48]
POOL B
14-Nov 17:00 — Carol/Rebecca BRA [2] – Marwa/Nada EGY [47] 2-0 (21-7, 21-8)
14-Nov 17:00 — Davidova/Khmil UKR [23] – Konink/Poiesz NED [26] 2-1 (18-21, 21-14, 15-8)
15-Nov 10:00 — Davidova/Khmil UKR [23] – Marwa/Nada EGY [47] 2-0 (21-5, 21-6)
15-Nov 11:00 — Carol/Rebecca BRA [2] – Konink/Poiesz NED [26] 2-0 (21-12, 21-9)
17-Nov 09:00 — Carol/Rebecca BRA [2] – Davidova/Khmil UKR [23]
17-Nov 09:00 — Konink/Poiesz NED [26] – Marwa/Nada EGY [47]
POOL C
14-Nov 18:00 — Nuss/Brasher USA [3] – Kylie/Maixnerova CZE [46] 2-0 (21-13, 21-18)
14-Nov 19:30 — van Driel/Bekhuis NED [22] – Vitoria/Hegeile BRA [27] 0-2 (19-21, 16-21)
16-Nov 09:00 — Nuss/Brasher USA [3] – Vitoria/Hegeile BRA [27] 2-0 (21-11, 21-19)
16-Nov 11:00 — van Driel/Bekhuis NED [22] – Kylie/Maixnerova CZE [46] 2-0 (21-10, 21-16)
17-Nov 10:00 — Nuss/Brasher USA [3] – van Driel/Bekhuis NED [22]
17-Nov 10:00 — Vitoria/Hegeile BRA [27] – Kylie/Maixnerova CZE [46]
POOL D
14-Nov 20:30 — Cannon/Kraft USA [4] – Vanessa/Mucheza MOZ [45] 2-0 (21-6, 21-9)
14-Nov 20:30 — Ittlinger/Grüne GER [21] – Placette/Richard FRA [28] 2-0 (21-19, 22-20)
16-Nov 12:00 — Cannon/Kraft USA [4] – Placette/Richard FRA [28] 2-0 (21-19, 21-13)
16-Nov 16:00 — Ittlinger/Grüne GER [21] – Vanessa/Mucheza MOZ [45] 2-0 (21-10, 21-6)
17-Nov 14:00 — Cannon/Kraft USA [4] – Ittlinger/Grüne GER [21]
17-Nov 14:00 — Placette/Richard FRA [28] – Vanessa/Mucheza MOZ [45]
POOL E
15-Nov 09:00 — Scampoli/Bianchi ITA [20] – Shiba/Reika JPN [29] 0-2 (22-24, 14-21)
15-Nov 09:00 — Tina/Anastasija LAT [5] – Torres/Gutierrez MEX [44] 2-0 (21-17, 23-21)
16-Nov 10:00 — Scampoli/Bianchi ITA [20] – Torres/Gutierrez MEX [44] 2-1 (18-21, 21-12, 15-13)
16-Nov 12:00 — Tina/Anastasija LAT [5] – Shiba/Reika JPN [29] 2-0 (21-18, 21-17)
17-Nov 15:00 — Tina/Anastasija LAT [5] – Scampoli/Bianchi ITA [20]
17-Nov 16:00 — Shiba/Reika JPN [29] – Torres/Gutierrez MEX [44]
POOL F
14-Nov 10:00 — Ana Patrícia/Duda BRA [6] – Phillips/Mears AUS [43] 2-0 (21-16, 21-19)
14-Nov 16:00 — Svozilova/Stochlova CZE [19] – Okla/Lunio POL [30] 2-0 (21-15, 21-15)
15-Nov 12:00 — Svozilova/Stochlova CZE [19] – Phillips/Mears AUS [43] 2-0 (21-11, 21-11)
15-Nov 14:00 — Ana Patrícia/Duda BRA [6] – Okla/Lunio POL [30] 2-0 (21-14, 21-19)
16-Nov 11:00 — Ana Patrícia/Duda BRA [6] – Svozilova/Stochlova CZE [19] (Injury Team B)
16-Nov 14:00 — Okla/Lunio POL [30] – Phillips/Mears AUS [43] 0-2 (18-21, 21-23)
POOL G
14-Nov 14:00 — Shaw/Cheng USA [7] – Fleming/Fejes AUS [42] 2-0 (21-19, 21-18)
14-Nov 16:00 — Dani/Tania ESP [18] – Paulikiene/Raupelyte LTU [31] 2-1 (12-21, 21-19, 15-12)
15-Nov 15:00 — Shaw/Cheng USA [7] – Paulikiene/Raupelyte LTU [31] 2-0 (21-17, 21-13)
15-Nov 17:00 — Dani/Tania ESP [18] – Fleming/Fejes AUS [42] 2-0 (21-18, 26-24)
16-Nov 15:00 — Paulikiene/Raupelyte LTU [31] – Fleming/Fejes AUS [42] 1-2 (24-26, 21-15, 10-15)
16-Nov 16:00 — Shaw/Cheng USA [7] – Dani/Tania ESP [18] 0-2 (17-21, 17-21)
POOL H
15-Nov 13:00 — Müller/Tillmann GER [8] – Churin/Abdala ARG [41] 2-0 (21-18, 21-11)
15-Nov 14:00 — Bock/Lippmann GER [17] – Gonzalez/Navas PUR [32] 2-0 (21-13, 21-18)
16-Nov 18:00 — Müller/Tillmann GER [8] – Gonzalez/Navas PUR [32] 2-1 (17-21, 21-18, 15-9)
16-Nov 19:30 — Bock/Lippmann GER [17] – Churin/Abdala ARG [41] 2-0 (21-12, 21-13)
17-Nov 15:00 — Müller/Tillmann GER [8] – Bock/Lippmann GER [17]
17-Nov 17:00 — Gonzalez/Navas PUR [32] – Churin/Abdala ARG [41]
POOL I
14-Nov 09:00 — Donlin/Denaburg USA [16] – Polley/MacDonald NZL [33] 2-0 (21-17, 21-13)
14-Nov 12:00 — Gottardi/Orsi Toth ITA [9] – Monkhouse/Bélanger CAN [40] 2-0 (21-18, 21-17)
16-Nov 17:00 — Donlin/Denaburg USA [16] – Monkhouse/Bélanger CAN [40] 2-1 (21-16, 19-21, 15-7)
16-Nov 17:00 — Gottardi/Orsi Toth ITA [9] – Polley/MacDonald NZL [33] 1-2 (18-21, 21-13, 16-18)
17-Nov 19:30 — Polley/MacDonald NZL [33] – Monkhouse/Bélanger CAN [40]
17-Nov 19:30 — Gottardi/Orsi Toth ITA [9] – Donlin/Denaburg USA [16]
POOL J
15-Nov 15:00 — Melissa/Brandie CAN [10] – Mahassine/Dina MAR [39] 2-0 (21-4, 21-9)
15-Nov 18:00 — Vieira/Chamereau FRA [15] – Stam/Schoon NED [34] 0-2 (14-21, 15-21)
16-Nov 19:30 — Melissa/Brandie CAN [10] – Stam/Schoon NED [34] 2-0 (21-15, 24-22)
16-Nov 20:30 — Vieira/Chamereau FRA [15] – Mahassine/Dina MAR [39] 2-0 (21-7, 21-11)
17-Nov 21:00 — Melissa/Brandie CAN [10] – Vieira/Chamereau FRA [15]
17-Nov 21:30 — Stam/Schoon NED [34] – Mahassine/Dina MAR [39]
POOL K
14-Nov 11:00 — Anouk/Zoé SUI [11] – Paniagua/Payano DOM [38] 2-0 (21-14, 21-12)
14-Nov 15:00 — Klinger/Klinger AUT [14] – Alchin/Johnson AUS [35] 2-0 (21-16, 21-18)
15-Nov 19:30 — Klinger/Klinger AUT [14] – Paniagua/Payano DOM [38] 2-0 (21-9, 21-11)
15-Nov 20:30 — Anouk/Zoé SUI [11] – Alchin/Johnson AUS [35] 2-0 (21-14, 21-18)
17-Nov 20:00 — Alchin/Johnson AUS [35] – Paniagua/Payano DOM [38]
17-Nov 21:30 — Anouk/Zoé SUI [11] – Klinger/Klinger AUT [14]
POOL L
14-Nov 19:30 — Annique/Leona SUI [13] – Paul/Kunst GER [36] 1-2 (21-11, 18-21, 11-15)
14-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic AUS [12] – Yan X./X. Y. Xia CHN [37] 0-2 (15-21, 11-21)
15-Nov 19:30 — Annique/Leona SUI [13] – Yan X./X. Y. Xia CHN [37] 1-2 (21-19, 12-21, 9-15)
15-Nov 22:00 — Clancy/Milutinovic AUS [12] – Paul/Kunst GER [36] 1-2 (14-21, 25-23, 6-15)
16-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic AUS [12] – Annique/Leona SUI [13] 0-2 (13-21, 19-21)
16-Nov 20:30 — Paul/Kunst GER [36] – Yan X./X. Y. Xia CHN [37] 2-1 (16-21, 21-18, 15-9)
PROGRAMMA MONDIALE BEACH VOLLEY 2025 OGGI
16-Nov 23:30 — Pool B Konink/Poiesz NED [26] – Marwa/Nada EGY [47]
16-Nov 23:30 — Pool B Carol/Rebecca BRA [2] – Davidova/Khmil UKR [23]
17-Nov 00:30 — Pool C Vitoria/Hegeile BRA [27] – Kylie/Maixnerova CZE [46]
17-Nov 00:30 — Pool C Nuss/Brasher USA [3] – van Driel, E./Bekhuis NED [22]
17-Nov 01:30 — Pool A Thamela/Victoria BRA [1] – Lazarenko/Romaniuk UKR [24]
17-Nov 04:30 — Pool D Placette/Richard FRA [28] – Vanessa/Mucheza MOZ [45]
17-Nov 04:30 — Pool D Cannon/Kraft USA [4] – Ittlinger/Grüne GER [21]
17-Nov 05:30 — Pool E Tina/Anastasija LAT [5] – Scampoli/Bianchi ITA [20]
17-Nov 05:30 — Pool H Müller/Tillmann GER [8] – Bock/Lippmann GER [17]
17-Nov 05:30 — Pool A Michelle/Corrales PAR [25] – Gaona/Allcca PER [48]
17-Nov 06:30 — Pool E Shiba/Reika JPN [29] – Torres/Gutierrez MEX [44]
17-Nov 07:30 — Pool H Gonzalez/Navas PUR [32] – Churin/Abdala ARG [41]
17-Nov 10:00 — Pool I Polley/MacDonald NZL [33] – Monkhouse/Bélanger CAN [40]
17-Nov 10:00 — Pool I Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [9] – Donlin/Denaburg USA [16]
17-Nov 10:30 — Pool K Alchin/Johnson AUS [35] – Paniagua/Payano DOM [38]
17-Nov 11:30 — Pool J Melissa/Brandie CAN [10] – Vieira/Chamereau FRA [15]
17-Nov 12:00 — Pool K Anouk/Zoé SUI [11] – Klinger D./Klinger R. AUT [14]
17-Nov 12:00 — Pool J Stam/Schoon NED [34] – Mahassine/Dina MAR [39]
16-Nov 23:30 — Pool F Fuller/O’Dea B. NZL [30] – Dao/Tohouegnon BEN [43]
17-Nov 00:30 — Pool D Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Henning/Wüst GER [21]
17-Nov 01:30 — Pool J Haussener/Friedli SUI [34] – Gomez/Veranes CUB [39]
17-Nov 01:30 — Pool J Cherif/Ahmed QAT [10] – Hammarberg/Berger T. AUT [15]
17-Nov 02:30 — Pool H Partain/Benesh USA [32] – Kotoka/Samani TOG [41]
17-Nov 02:30 — Pool H Perusic/Schweiner CZE [8] – Plavins/Fokerots LAT [17]
17-Nov 02:30 — Pool I Penninga/Immers NED [33] – Potts/Pearse AUS [40]
17-Nov 03:30 — Pool F Diaz/Alayo CUB [6] – Pedrosa/Campos POR [19]
17-Nov 04:30 — Pool D Amieva/Bueno ARG [28] – Mora/Lopez NCA [45]
17-Nov 06:30 — Pool I Schalk/Shaw USA [9] – Evans/Budinger USA [16]
17-Nov 06:30 — Pool E Dressler/Waller AUT [29] – Wang Y. W./Du Hongjun CHN [44]
17-Nov 07:30 — Pool E Bryl/Łosiak POL [5] – Pfretzschner/Winter GER [20]
17-Nov 07:30 — Pool K Schachter/Pickett CAN [35] – Mondlane/Mungoi MOZ [38]
17-Nov 08:30 — Pool K Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [11] – Ehlers/Wickler GER [14]
17-Nov 08:30 — Pool G Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [31] – Hood/Merritt AUS [42]
17-Nov 11:00 — Pool G Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [7] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [18]
17-Nov 11:00 — Pool B Boermans/de Groot NED [2] – Mol, H./Berntsen NOR [23]
17-Nov 12:30 — Pool B Mol, M./Mol NOR [26] – Ryan/Schubert AUS [47]
Tutte le partite del Mondiale di Adelaide sono trasmesse in diretta streaming su VolleyballWorld.tv