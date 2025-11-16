Azzurre sulle montagne russe ai Mondiali di beach volley: stop per Gottardi/Orsi Toth, Scampoli/Bianchi tornano a sorridere

Una vittoria e una sconfitta per l’Italia del beach volley ai Mondiali di Adelaide in Australia. La coppia azzurra più attesa, Gottardi/Orsi Toth, è inciampata nella classica buccia di banana facendosi annullare 4 match ball (3 consecutivi sul 14-11 nel tie break) dalle neozelandesi Polley/MacDonald, che hanno compiuto l’impresa di giornata. Vittoria importante, invece, per Scampoli/Bianchi, che hanno sconfitto 2-1 le messicane Torres/Gutierrez, ma ancora non hanno la certezza di poter disputare la fase ad eliminazione diretta.

Stop inatteso per Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi nella seconda sfida del girone del Mondiale di Adelaide contro le neozelandesi Polley/MacDonald. Che non fosse una passeggiata si poteva anche sapere, ma la sconfitta non era stata messa in preventivo dalla coppia azzurra, che ha incontrato diverse difficoltà sia nel primo set che nel tie break, sbattendo spesso contro il solido muro di MacDonald, che forse ha giocato uno dei suoi migliori incontri. Nulla di compromesso per le italiane in termini di qualificazione alla seconda fase, ma uno schiaffone che potrebbe fare molto male, quello subito dalla coppia neozelandese.

Polley/MacDonald nel primo set prendono le misure alla coppia azzurra, restano in scia, commettendo qualche errore fino al 16-14, poi con il servizio di MacDonald piazzano un break micidiale di 5-0 che incanala a loro favore il primo parziale, vinto poi 21-18. La coppia italiana si scuote in avvio di secondo set, prende un vantaggio progressivo (13-10) e nel finale si scatena andando a vincere 21-13 senza troppe difficoltà.

Il tie break è un concentrato di emozioni. Le italiane sembrano prendere il sopravvento quando riescono a portarsi sull’8-5. Il cambio palla funziona, non ci sono problemi di sorta fino al 14-11, quando letteralmente in casa azzurra si spegne la luce e le neozelandesi sono brave ad approfittarne piazzando il primo break di 0-3 che annulla tre match ball. Gottardi/Orsi Toth si vedono annullare anche la quarta palla per il secondo successo al mondiale e poi vengono superate e battute 16-18 dalle rivali, che festeggiano così il successo più prestigioso di una stagione che già aveva regalato loro una vittoria nel circuito mondiale nel Future di Nuvali a maggio. Ora le azzurre dovranno cercare di sistemare la situazione domani contro le statunitensi Donlin/Denaburg, che guidano la classifica con due vittorie.

Vittoria importante, ma non decisiva, per Claudia Scampoli e Giada Bianchi nel secondo incontro del girone (2-1 in rimonta) contro le messicane Torres/Gutierrez. Per le azzurre una liberazione dopo tante sconfitte consecutive, ma c’è ancora da soffrire visto che le messicane hanno ancora la possibilità di ribaltare la situazione in termini di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Tensione altissima, vista la posta in palio, in avvio di gara tra le due coppie che si giocavano buona parte di possibilità di proseguire il loro viaggio in Australia. A pagare dazio nella prima parte di incontro sono state soprattutto le azzurre, che dovevano togliersi di dosso un po’ di ruggine e hanno pagato nella parte centrale subendo un break di 1-6 che ha lanciato la coppia messicana sul 12-15. Scampoli e Bianchi hanno tentato di raddrizzare la situazione (15-16) ma nel finale le americane hanno avuto qualcosa in più vincendo 21-18.

Musica totalmente diversa nel secondo set. Spalle al muro, le azzurre hanno dato il meglio di loro e sono partite con un travolgente 7-2 che ha annichilito la coppia avversaria. Brave le italiane a non abbassare la guardia e a tenere sempre le messicane a distanza di sicurezza fino al 21-12 conclusivo che ha trascinato il match al terzo set. Il cambio di marcia del parziale precedente è stato confermato anche in avvio di tie break da Scampoli e Bianchi, che si sono portate sull’8-5 e sul 13-8 prima di un black out che ha creato non poche palpitazioni. Le messicane si sono portate prima sul 13-11 e poi sul 14-13 prima di arrendersi con il punteggio di 15-13. Qualificazione non ancora in ghiaccio ma vittoria molto importante per la coppia italiana, che arrivava da ben otto sconfitte consecutive (ultima vittoria all’Europeo, a fine luglio, contro le finlandesi Lahti/Sinisalo) in ambito internazionale. Per loro domani la sfida contro le forti lettoni Tina/Anastasija, mentre Torres/Gutierrez affronteranno le giapponesi Shiba/Reika.

Nel torneo maschile arrivano i primi responsi dalla Pool A, che si chiude nel segno dei favoritissimi norvegesi. In apertura di giornata gli svizzeri Heidrich/Jordan si guadagnano un posto negli spareggi superando gli uruguaiani Hannibal/Llambías per 2-0 (21-16, 21-15), risultato che condanna i sudamericani al quarto posto senza vittorie. A certificare la leadership ci pensano poi Mol/Sørum, chiamati allo scontro diretto con Krattiger/Dillier per il primo posto: gli svizzeri partono forte e strappano il primo set ai vantaggi (26-24), ma la reazione dei campioni norvegesi è immediata e il match si chiude al tie-break sul 2-1 (24-26, 21-16, 15-12). Classifica finale: Mol/Sørum primi a punteggio pieno e già ai sedicesimi, Krattiger/Dillier secondi anch’essi qualificati, mentre Heidrich/Jordan terzi si giocheranno tutto nello spareggio.

Nelle altre pool maschili il 16 novembre non definisce ancora le classifiche, ma pesa comunque sugli equilibri. Nella Pool C è fondamentale la vittoria in rimonta dei brasiliani Andre/Renato contro gli australiani Burnett/Hodges (18-21, 21-19, 15-10), che li rimette in corsa per le prime due posizioni in attesa dell’ultimo big match in serata. Nella Pool E i tedeschi Pfretzschner/Winter regolano i cinesi Wang/Du 2-0 (21-14, 21-16), mentre i polacchi Bryl/Łosiak piegano al tie-break gli austriaci Dressler/Waller (19-21, 21-17, 15-9), confermandosi coppia di riferimento del girone.

In Pool F doppio squillo delle favorite: i cubani Diaz/Alayo dominano i neozelandesi Fuller/O’Dea 2-0 (21-16, 21-10) e i portoghesi Pedrosa/Campos superano al tie-break il duo beninese Dao/Tohouegnon (21-19, 20-22, 15-9), lasciando apertissimo il discorso per i primi tre posti. Pesantissimi anche i risultati della Pool H, con il 2-0 di Plavins/Fokerots su Kotoka/Samani (21-13, 21-11) e soprattutto il successo al tie-break dei cechi Perusic/Schweiner sugli statunitensi Partain/Benesh (18-21, 21-17, 15-9), che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al primato.

In Pool J prosegue la marcia sicura dei qatarioti Cherif/Ahmed, che liquidano 2-0 Haussener/Friedli (21-15, 21-15), mentre gli austriaci Hammarberg/Berger restano agganciati al gruppo grazie al 2-1 su Gomez/Veranes (19-21, 21-15, 15-9). In Pool K l’Argentina di Capogrosso/Capogrosso centra un successo d’oro contro i canadesi Schachter/Pickett (2-1, 19-21, 21-17, 15-9), imitata dai tedeschi Ehlers/Wickler, che travolgono Mondlane/Mungoi 2-0 (21-11, 21-8) rinviando i verdetti all’ultima giornata. In Pool L, infine, la serata propone i derby incrociati tra Nicolaidis/Carracher e Bassereau/Aye da una parte, Grimalt/Grimalt e Iliyas/El Gharouti dall’altra, chiamati a definire una classifica ancora cortissima.

Sul fronte femminile, il 16 novembre porta le prime sentenze complete. Nella Pool F le brasiliane Ana Patrícia/Duda chiudono il girone da imbattute, approfittando anche del ritiro per infortunio delle ceche Svozilova/Stochlova nello scontro diretto. Le ceche, forti dei successi dei giorni precedenti, mantengono comunque il secondo posto e il pass diretto per i sedicesimi, mentre le australiane Phillips/Mears, grazie al 2-0 sulle polacche Okla/Lunio (21-18, 23-21), strappano il terzo posto e un posto negli spareggi.

Completata anche la Pool G, dove le spagnole Dani/Tania firmano il 3 su 3 piegando in due set le statunitensi Shaw/Cheng (21-17, 21-17) e si prendono il girone da imbattute. Le americane chiudono seconde, mentre la volata per il terzo posto premia le padrone di casa Fleming/Fejes, capaci di imporsi al tie-break sulle lituane Paulikiene/Raupelyte (26-24, 15-21, 15-10): saranno loro a giocarsi tutto nello spareggio, mentre le baltiche restano quarte.

Tra i risultati da segnalare negli altri gironi femminili spiccano quelli della Pool C, con le statunitensi Nuss/Brasher vittoriose sulle brasiliane Vitoria/Hegeile (21-11, 21-19) e le olandesi van Driel/Bekhuis in crescita contro le ceche Kylie/Maixnerova (21-10, 21-16), a ridisegnare una classifica ancora apertissima. Nella Pool D prosegue il dominio di Cannon/Kraft, che superano 2-0 Placette/Richard (21-19, 21-13), e delle tedesche Ittlinger/Grüne, solide nel 2-0 su Vanessa/Mucheza (21-10, 21-6).

TORNEO MASCHILE

POOL A

14-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-17, 21-16)

14-Nov 09:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 22-20)

15-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 21-16)

15-Nov 11:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-10, 21-13)

16-Nov 09:00 — Heidrich/Jordan (SUI) [25] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-16, 21-15)

16-Nov 11:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Krattiger/Dillier (SUI) [24] 2-1 (24-26, 21-16, 15-12)

POOL B

14-Nov 10:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Mol, M./Mol (NOR) [26] 2-0 (24-22, 21-15)

14-Nov 12:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Ryan/Schubert (AUS) [47] 2-0 (21-11, 21-10)

16-Nov 18:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, M./Mol (NOR) [26]

16-Nov 22:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Ryan/Schubert (AUS) [47]

17-Nov 20:30 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, H./Berntsen (NOR) [23]

17-Nov 22:00 — Mol, M./Mol (NOR) [26] – Ryan/Schubert (AUS) [47]

POOL C

14-Nov 21:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 2-0 (21-8, 21-15)

14-Nov 21:30 — George/Saymon (BRA) [22] – Andre/Renato (BRA) [27] 2-0 (21-17, 21-19)

15-Nov 14:00 — George/Saymon (BRA) [22] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 1-2 (17-21, 21-14, 13-15)

15-Nov 16:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Andre/Renato (BRA) [27] 0-2 (17-21, 19-21)

16-Nov 17:00 — Andre/Renato (BRA) [27] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 2-1 (18-21, 21-19, 15-10)

16-Nov 21:30 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – George/Saymon (BRA) [22]

POOL D

14-Nov 13:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-12, 21-10)

14-Nov 14:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-1 (15-21, 31-29, 19-17)

15-Nov 17:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-0 (21-14, 21-14)

15-Nov 21:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-11, 21-14)

17-Nov 10:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Henning/Wüst (GER) [21]

17-Nov 14:00 — Amieva/Bueno (ARG) [28] – Mora/Lopez (NCA) [45]

POOL E

14-Nov 15:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44] 2-0 (21-11, 21-19)

14-Nov 15:00 — Pfretzschner, L./Winter (GER) [20] – Dressler/Waller (AUT) [29] 2-0 (21-19, 21-19)

16-Nov 09:00 — Pfretzschner, L./Winter (GER) [20] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44] 2-0 (21-14, 21-16)

16-Nov 16:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Dressler/Waller (AUT) [29] 2-1 (19-21, 21-17, 15-9)

17-Nov 16:00 — Dressler/Waller (AUT) [29] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44]

17-Nov 17:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Pfretzschner, L./Winter (GER) [20]

POOL F

14-Nov 10:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-0 (21-11, 21-6)

14-Nov 11:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Fuller/O’Dea B. (NZL) [30] 2-0 (24-22, 21-18)

16-Nov 14:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Fuller/O’Dea B. (NZL) [30] 2-0 (21-16, 21-10)

16-Nov 14:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-1 (21-19, 20-22, 15-9)

17-Nov 09:00 — Fuller/O’Dea B. (NZL) [30] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43]

17-Nov 13:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Pedrosa/Campos (POR) [19]

POOL G

14-Nov 14:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) [31] 2-1 (17-21, 21-15, 15-9)

14-Nov 16:00 — Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) [7] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-0 (21-15, 21-8)

15-Nov 10:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-1 (21-18, 21-23, 15-12)

15-Nov 11:00 — Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) [7] – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) [31] 2-0 (21-14, 21-13)

17-Nov 18:00 — Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) [31] – Hood/Merritt (AUS) [42]

17-Nov 20:30 — Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) [7] – Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18]

POOL H

15-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-5, 21-11)

15-Nov 12:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Partain/Benesh (USA) [32] 2-0 (22-20, 21-17)

16-Nov 10:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-13, 21-11)

16-Nov 10:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Partain/Benesh (USA) [32] 2-1 (18-21, 21-17, 15-9)

17-Nov 12:00 — Partain/Benesh (USA) [32] – Kotoka/Samani (TOG) [41]

17-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Plavins/Fokerots (LAT) [17]

POOL I

14-Nov 17:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Potts/Pearse (AUS) [40] 1-2 (21-16, 22-24, 15-17)

14-Nov 18:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-16, 21-19)

15-Nov 15:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Potts/Pearse (AUS) [40] 2-0 (21-16, 21-17)

15-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-18, 24-22)

17-Nov 12:00 — Penninga/Immers (NED) [33] – Potts/Pearse (AUS) [40]

17-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Evans/Budinger (USA) [16]

POOL J

15-Nov 17:00 — Hammarberg/Berger T. (AUT) [15] – Haussener/Friedli (SUI) [34] 1-2 (21-15, 18-21, 13-15)

15-Nov 18:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-0 (21-18, 21-14)

16-Nov 12:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Haussener/Friedli (SUI) [34] 2-0 (21-15, 21-15)

16-Nov 13:00 — Hammarberg/Berger T. (AUT) [15] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-1 (19-21, 21-15, 15-9)

17-Nov 11:00 — Haussener/Friedli (SUI) [34] – Gomez/Veranes (CUB) [39]

17-Nov 11:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Hammarberg/Berger T. (AUT) [15]

POOL K

15-Nov 20:30 — Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) [11] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-6, 21-18)

15-Nov 20:30 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Schachter/Pickett (CAN) [35] 2-0 (21-16, 21-18)

16-Nov 15:00 — Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) [11] – Schachter/Pickett (CAN) [35] 2-1 (19-21, 21-17, 15-9)

16-Nov 15:00 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-11, 21-8)

17-Nov 17:00 — Schachter/Pickett (CAN) [35] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38]

17-Nov 18:00 — Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) [11] – Ehlers/Wickler (GER) [14]

POOL L

14-Nov 21:30 — Bassereau/Aye, C. (FRA) [13] – Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] 2-1 (21-15, 18-21, 15-12)

14-Nov 22:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-11, 21-12)

15-Nov 20:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] 1-2 (19-21, 21-19, 13-15)

15-Nov 21:30 — Bassereau/Aye, C. (FRA) [13] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-14, 21-11)

16-Nov 21:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Bassereau/Aye, C. (FRA) [13]

16-Nov 21:30 — Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37]

TORNEO FEMMINILE

POOL A

14-Nov 11:00 — Thamela/Victoria BRA [1] – Gaona/Allcca PER [48] 2-0 (21-19, 25-23)

14-Nov 12:00 — Lazarenko/Romaniuk UKR [24] – Michelle/Corrales PAR [25] 2-0 (21-17, 21-15)

15-Nov 10:00 — Lazarenko/Romaniuk UKR [24] – Gaona/Allcca PER [48] 2-0 (21-19, 21-18)

15-Nov 16:00 — Thamela/Victoria BRA [1] – Michelle/Corrales PAR [25] 2-0 (21-16, 21-14)

17-Nov 11:00 — Thamela/Victoria BRA [1] – Lazarenko/Romaniuk UKR [24]

17-Nov 15:00 — Michelle/Corrales PAR [25] – Gaona/Allcca PER [48]

POOL B

14-Nov 17:00 — Carol/Rebecca BRA [2] – Marwa/Nada EGY [47] 2-0 (21-7, 21-8)

14-Nov 17:00 — Davidova/Khmil UKR [23] – Konink/Poiesz NED [26] 2-1 (18-21, 21-14, 15-8)

15-Nov 10:00 — Davidova/Khmil UKR [23] – Marwa/Nada EGY [47] 2-0 (21-5, 21-6)

15-Nov 11:00 — Carol/Rebecca BRA [2] – Konink/Poiesz NED [26] 2-0 (21-12, 21-9)

17-Nov 09:00 — Carol/Rebecca BRA [2] – Davidova/Khmil UKR [23]

17-Nov 09:00 — Konink/Poiesz NED [26] – Marwa/Nada EGY [47]

POOL C

14-Nov 18:00 — Nuss/Brasher USA [3] – Kylie/Maixnerova CZE [46] 2-0 (21-13, 21-18)

14-Nov 19:30 — van Driel, E./Bekhuis NED [22] – Vitoria/Hegeile BRA [27] 0-2 (19-21, 16-21)

16-Nov 09:00 — Nuss/Brasher USA [3] – Vitoria/Hegeile BRA [27] 2-0 (21-11, 21-19)

16-Nov 11:00 — van Driel, E./Bekhuis NED [22] – Kylie/Maixnerova CZE [46] 2-0 (21-10, 21-16)

17-Nov 10:00 — Vitoria/Hegeile BRA [27] – Kylie/Maixnerova CZE [46]

17-Nov 10:00 — Nuss/Brasher USA [3] – van Driel, E./Bekhuis NED [22]

POOL D

14-Nov 20:30 — Ittlinger/Grüne GER [21] – Placette/Richard FRA [28] 2-0 (21-19, 22-20)

14-Nov 20:30 — Cannon/Kraft USA [4] – Vanessa/Mucheza MOZ [45] 2-0 (21-6, 21-9)

16-Nov 12:00 — Cannon/Kraft USA [4] – Placette/Richard FRA [28] 2-0 (21-19, 21-13)

16-Nov 16:00 — Ittlinger/Grüne GER [21] – Vanessa/Mucheza MOZ [45] 2-0 (21-10, 21-6)

17-Nov 14:00 — Cannon/Kraft USA [4] – Ittlinger/Grüne GER [21]

17-Nov 14:00 — Placette/Richard FRA [28] – Vanessa/Mucheza MOZ [45]

POOL E

15-Nov 09:00 — Tina/Anastasija LAT [5] – Torres/Gutierrez MEX [44] 2-0 (21-17, 23-21)

15-Nov 09:00 — Scampoli/Bianchi ITA [20] – Shiba/Reika JPN [29] 0-2 (22-24, 14-21)

16-Nov 10:00 — Scampoli/Bianchi ITA [20] – Torres/Gutierrez MEX [44] 2-1 (18-21, 21-12, 15-13)

16-Nov 12:00 — Tina/Anastasija LAT [5] – Shiba/Reika JPN [29] 2-0 (21-18, 21-17)

17-Nov 15:00 — Tina/Anastasija LAT [5] – Scampoli/Bianchi ITA [20]

17-Nov 16:00 — Shiba/Reika JPN [29] – Torres/Gutierrez MEX [44]

POOL F

14-Nov 10:00 — Ana Patrícia/Duda BRA [6] – Phillips/Mears AUS [43] 2-0 (21-16, 21-19)

14-Nov 16:00 — Svozilova/Stochlova CZE [19] – Okla/Lunio POL [30] 2-0 (21-15, 21-15)

15-Nov 12:00 — Svozilova/Stochlova CZE [19] – Phillips/Mears AUS [43] 2-0 (21-11, 21-11)

15-Nov 14:00 — Ana Patrícia/Duda BRA [6] – Okla/Lunio POL [30] 2-0 (21-14, 21-19)

16-Nov 11:00 — Ana Patrícia/Duda BRA [6] – Svozilova/Stochlova CZE [19] Injury Team B

16-Nov 14:00 — Okla/Lunio POL [30] – Phillips/Mears AUS [43] 0-2 (18-21, 21-23)

POOL G

14-Nov 14:00 — Shaw/Cheng USA [7] – Fleming/Fejes AUS [42] 2-0 (21-19, 21-18)

14-Nov 16:00 — Dani/Tania ESP [18] – Paulikiene/Raupelyte LTU [31] 2-1 (12-21, 21-19, 15-12)

15-Nov 15:00 — Shaw/Cheng USA [7] – Paulikiene/Raupelyte LTU [31] 2-0 (21-17, 21-13)

15-Nov 17:00 — Dani/Tania ESP [18] – Fleming/Fejes AUS [42] 2-0 (21-18, 26-24)

16-Nov 15:00 — Paulikiene/Raupelyte LTU [31] – Fleming/Fejes AUS [42] 1-2 (24-26, 21-15, 10-15)

16-Nov 16:00 — Shaw/Cheng USA [7] – Dani/Tania ESP [18] 0-2 (17-21, 17-21)

POOL H

15-Nov 13:00 — Müller/Tillmann GER [8] – Churin/Abdala ARG [41] 2-0 (21-18, 21-11)

15-Nov 14:00 — Bock/Lippmann GER [17] – Gonzalez/Navas PUR [32] 2-0 (21-13, 21-18)

16-Nov 18:00 — Müller/Tillmann GER [8] – Gonzalez/Navas PUR [32]

16-Nov 19:30 — Bock/Lippmann GER [17] – Churin/Abdala ARG [41]

17-Nov 15:00 — Müller/Tillmann GER [8] – Bock/Lippmann GER [17]

17-Nov 17:00 — Gonzalez/Navas PUR [32] – Churin/Abdala ARG [41]

POOL I

14-Nov 09:00 — Donlin/Denaburg USA [16] – Polley/MacDonald NZL [33] 2-0 (21-17, 21-13)

14-Nov 12:00 — Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [9] – Monkhouse/Bélanger CAN [40] 2-0 (21-18, 21-17)

16-Nov 17:00 — Donlin/Denaburg USA [16] – Monkhouse/Bélanger CAN [40] 2-1 (21-16, 19-21, 15-7)

16-Nov 17:00 — Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [9] – Polley/MacDonald NZL [33] 1-2 (18-21, 21-13, 16-18)

17-Nov 19:30 — Polley/MacDonald NZL [33] – Monkhouse/Bélanger CAN [40]

17-Nov 19:30 — Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [9] – Donlin/Denaburg USA [16]

POOL J

15-Nov 15:00 — Melissa/Brandie CAN [10] – Mahassine/Dina MAR [39] 2-0 (21-4, 21-9)

15-Nov 18:00 — Vieira/Chamereau FRA [15] – Stam/Schoon NED [34] 0-2 (14-21, 15-21)

16-Nov 19:30 — Melissa/Brandie CAN [10] – Stam/Schoon NED [34]

16-Nov 20:30 — Vieira/Chamereau FRA [15] – Mahassine/Dina MAR [39]

17-Nov 21:00 — Melissa/Brandie CAN [10] – Vieira/Chamereau FRA [15]

17-Nov 21:30 — Stam/Schoon NED [34] – Mahassine/Dina MAR [39]

POOL K

14-Nov 11:00 — Anouk/Zoé SUI [11] – Paniagua/Payano DOM [38] 2-0 (21-14, 21-12)

14-Nov 15:00 — Klinger D./Klinger R. AUT [14] – Alchin/Johnson AUS [35] 2-0 (21-16, 21-18)

15-Nov 19:30 — Klinger D./Klinger R. AUT [14] – Paniagua/Payano DOM [38] 2-0 (21-9, 21-11)

15-Nov 20:30 — Anouk/Zoé SUI [11] – Alchin/Johnson AUS [35] 2-0 (21-14, 21-18)

17-Nov 20:00 — Alchin/Johnson AUS [35] – Paniagua/Payano DOM [38]

17-Nov 21:30 — Anouk/Zoé SUI [11] – Klinger D./Klinger R. AUT [14]

POOL L

14-Nov 19:30 — Annique/Leona SUI [13] – Paul/Kunst GER [36] 1-2 (21-11, 18-21, 11-15)

14-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic AUS [12] – Yan X./X. Y. Xia CHN [37] 0-2 (15-21, 11-21)

15-Nov 19:30 — Annique/Leona SUI [13] – Yan X./X. Y. Xia CHN [37] 1-2 (21-19, 12-21, 9-15)

15-Nov 22:00 — Clancy/Milutinovic AUS [12] – Paul/Kunst GER [36] 1-2 (14-21, 25-23, 6-15)

16-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic AUS [12] – Annique/Leona SUI [13]

16-Nov 20:30 — Paul/Kunst GER [36] – Yan X./X. Y. Xia CHN [37]