Beach Zone – Speciale Mondiali di Beach Volley Adelaide 2025 | Con Tobia Marchetto e Viktoria Orsi Toth

Giornata intensa per l’Italia del beach volley ai Mondiali di Adelaide 2025, tra una grande vittoria e una sconfitta pesante che complica i piani delle azzurre. Alla puntata di oggi di Beach Zone, insieme ai nostri ospiti Tobia Marchetto e Viktoria Orsi Toth, analizzeremo tutto ciò che è successo in campo, con le voci e i commenti di Simona Bastiani ed Enrico Spada.

❌ Gottardi/Orsi Toth ko al tie-break

La coppia italiana più attesa del torneo, Gottardi/Orsi Toth, inciampa contro le neozelandesi Polley/MacDonald al termine di un match dai contorni incredibili: quattro match point annullati (tre sul 14-11 nel tie-break) e sconfitta 1-2 dopo un lungo braccio di ferro. Le azzurre restano comunque in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma questa battuta d’arresto pesa e apre scenari inattesi nel girone.

✅ Scampoli/Bianchi tornano a vincere

Importante successo in rimonta per Claudia Scampoli e Giada Bianchi, che battono 2-1 le messicane Torres/Gutierrez e ritrovano fiducia dopo otto sconfitte consecutive nel circuito internazionale. La qualificazione però non è ancora certa: servirà un’altra grande prova contro le lettoni Tina/Anastasija.

Risultati chiave dal torneo maschile

Nella Pool A arrivano i primi verdetti ufficiali:

– Mol/Sørum chiudono al primo posto e volano ai sedicesimi dopo il 2-1 su Krattiger/Dillier.

– Gli svizzeri sono secondi e qualificati.

– Heidrich/Jordan terzi, costretti allo spareggio.

Nella Pool C la rimonta di Andre/Renato sugli australiani Burnett/Hodges riapre completamente i giochi, mentre nella Pool E convincono sia i tedeschi Pfretzschner/Winter (2-0 alla Cina) sia i polacchi Bryl/Łosiak, vittoriosi al tie-break e sempre più solidi.

