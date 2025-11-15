Beach Volley
Calendario Mondiali beach volley 2025 oggi: orari partite 15 novembre, tv, programma, streaming
La terza giornata del Mondiale di beach volley di Adelaide parla subito italiano. Nella notte europea e nel pieno pomeriggio australiano tocca di nuovo a Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, chiamate a dare continuità all’ottimo esordio, e a Giada Bianchi e Claudia Scampoli, attese invece a una prova di carattere per restare in corsa verso la fase a eliminazione diretta.
Nel Pool I Gottardi/Orsi Toth affrontano le neozelandesi Polley/MacDonald in una sfida che può valere la qualificazione. Le azzurre hanno iniziato il loro Mondiale nel migliore dei modi, regolando con autorevolezza le canadesi Monkhouse/Bélanger (2-0, 21-18, 21-17) e mostrando solidità in cambio palla, lucidità nelle scelte offensive e una buona tenuta sul sideout nei momenti chiave. Contro le neozelandesi, sconfitte all’esordio da Donlin/Denaburg, l’obiettivo è chiaro: centrare la seconda vittoria nel girone e presentarsi all’ultima giornata contro le statunitensi in posizione di forza, sia in classifica sia sul piano mentale.
Per Gottardi e Orsi Toth sarà fondamentale imporre fin da subito il proprio ritmo: aggressività al servizio per togliere certezze alla ricezione avversaria, grande attenzione sulle letture a muro-difesa per limitare le soluzioni in attacco di Polley/MacDonald e gestione pulita della palla nei contrattacchi. Una prestazione in linea con il debutto potrebbe spalancare la porta verso gli ottavi di finale, evitando passaggi complicati dai turni di spareggio.
La situazione è diversa ma altrettanto delicata per Scampoli/Bianchi, inserite nel tosto Pool E. Le azzurre hanno pagato dazio all’esordio contro le giapponesi Shiba/Reika, capaci di imporsi 2-0 (24-22, 21-14) al termine di una partita in cui l’Italia aveva approcciato bene il primo set, salvo calare alla distanza. Ora la sfida con le messicane Torres/Gutierrez diventa una sorta di spareggio anticipato: chi vince resta agganciata al treno qualificazione, chi perde rischia di vedere ridotte al minimo le possibilità di accesso alla fase a eliminazione diretta.
Per le azzurre servirà un netto cambio di passo soprattutto in ricezione e fase di cambio palla e nella gestione dei finali set. Le messicane arrivano dal ko contro Tina/Anastasija, ma hanno dimostrato di poter reggere il ritmo sul piano fisico e difensivo: sarà quindi decisiva la capacità delle azzurre di alzare la qualità al servizio, variando traiettorie e profondità, e di limitare gli errori gratuiti che hanno pesato nel match d’esordio. Un successo rimetterebbe in equilibrio il girone, in attesa dell’ultima giornata contro le lettoni, mentre una sconfitta complicherebbe enormemente i conti.
La terza giornata ad Adelaide, però, non si esaurisce nelle sfide delle italiane. Nel torneo femminile il programma propone incroci pesanti in chiave qualificazione in quasi tutti i gironi. Nel Pool F le campionesse del mondo Ana Patrícia/Duda trovano le ceche Svozilova/Stochlova per blindare il primo posto, mentre nel Pool G la sfida tra Shaw/Cheng e le spagnole Dani/Tania potrebbe decidere gerarchie e incroci della fase a eliminazione diretta. Occhi puntati anche sui gironi “di ferro” J e L, con Melissa/Brandie chiamate a misurarsi con Stam/Schoon e con le padrone di casa Clancy/Milutinovic impegnate nel derby “europeo” contro Annique/Leona per restare attaccate al treno delle migliori terze.
Ricchissimo anche il menù della terza giornata maschile, con tanti big in campo e classifiche ancora aperte. Nel Pool A i norvegesi Mol/Sørum, già padroni del girone grazie ai successi su Hannibal/Llambías e Heidrich/Jordan, chiudono la prima fase contro Krattiger/Dillier in una sfida che può pesare sul seeding degli ottavi. Nel Pool B l’equilibrio è ancora tutto da decifrare: Boermans/de Groot inseguono la seconda vittoria contro Mol/Mol, mentre Mol/Berntsen e Ryan/Schubert si giocano punti cruciali per non scivolare verso le posizioni più scomode.
Spettacolo assicurato anche nei gironi “sudamericani”: nel Pool C gli svedesi Åhman/Hellvig cercano riscatto contro George/Saymon dopo il ko con Andre/Renato, mentre nel Pool F i cubani Diaz/Alayo e i portoghesi Pedrosa/Campos tornano in campo in una giornata che potrebbe già delineare i rapporti di forza interni al gruppo. Da non perdere il cammino dei qatarioti Cherif/Ahmed nel Pool J, dei polacchi Bryl/Łosiak nel Pool E e degli argentini Capogrosso/Capogrosso nel Pool K, tutti impegnati in sfide che valgono molto in chiave qualificazione diretta agli ottavi.
TORNEO MASCHILE
POOL A
14-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-17, 21-16)
14-Nov 09:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 22-20)
15-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 21-16)
15-Nov 11:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-10, 21-13)
16-Nov 09:00 — Heidrich/Jordan (SUI) [25] – Hannibal/Llambías (URU) [48]
16-Nov 11:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Krattiger/Dillier (SUI) [24]
POOL B
14-Nov 10:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Mol, M./Mol (NOR) [26] 2-0 (24-22, 21-15)
14-Nov 12:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Ryan/Schubert (AUS) [47] 2-0 (21-11, 21-10)
16-Nov 18:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, M./Mol (NOR) [26]
16-Nov 22:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Ryan/Schubert (AUS) [47]
17-Nov 20:30 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, H./Berntsen (NOR) [23]
17-Nov 22:00 — Mol, M./Mol (NOR) [26] – Ryan/Schubert (AUS) [47]
POOL C
14-Nov 21:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 2-0 (21-8, 21-15)
14-Nov 21:30 — George/Saymon (BRA) [22] – Andre/Renato (BRA) [27] 2-0 (21-17, 21-19)
15-Nov 14:00 — George/Saymon (BRA) [22] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 1-2 (17-21, 21-14, 13-15)
15-Nov 16:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Andre/Renato (BRA) [27] 0-2 (17-21, 19-21)
16-Nov 17:00 — Andre/Renato (BRA) [27] – Burnett/Hodges (AUS) [46]
16-Nov 21:30 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – George/Saymon (BRA) [22]
POOL D
14-Nov 13:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-12, 21-10)
14-Nov 14:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-1 (15-21, 31-29, 19-17)
15-Nov 17:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-0 (21-14, 21-14)
15-Nov 21:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-11, 21-14)
17-Nov 10:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Henning/Wüst (GER) [21]
17-Nov 14:00 — Amieva/Bueno (ARG) [28] – Mora/Lopez (NCA) [45]
POOL E
14-Nov 15:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Wang/Du (CHN) [44] 2-0 (21-11, 21-19)
14-Nov 15:00 — Pfretzschner/Winter (GER) [20] – Dressler/Waller (AUT) [29] 2-0 (21-19, 21-19)
16-Nov 09:00 — Pfretzschner/Winter (GER) [20] – Wang/Du (CHN) [44]
16-Nov 16:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Dressler/Waller (AUT) [29]
17-Nov 16:00 — Dressler/Waller (AUT) [29] – Wang/Du (CHN) [44]
17-Nov 17:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Pfretzschner/Winter (GER) [20]
POOL F
14-Nov 10:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-0 (21-11, 21-6)
14-Nov 11:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Fuller/O’Dea (NZL) [30] 2-0 (24-22, 21-18)
16-Nov 14:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Fuller/O’Dea (NZL) [30]
16-Nov 14:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43]
17-Nov 09:00 — Fuller/O’Dea (NZL) [30] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43]
17-Nov 13:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Pedrosa/Campos (POR) [19]
POOL G
14-Nov 14:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Bello/Bello (ENG) [31] 2-1 (17-21, 21-15, 15-9)
14-Nov 16:00 — Hölting Nilsson/Andersson (SWE) [7] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-0 (21-15, 21-8)
15-Nov 10:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-1 (21-18, 21-23, 15-12)
15-Nov 11:00 — Hölting Nilsson/Andersson (SWE) [7] – Bello/Bello (ENG) [31] 2-0 (21-14, 21-13)
17-Nov 18:00 — Bello/Bello (ENG) [31] – Hood/Merritt (AUS) [42]
17-Nov 20:30 — Hölting Nilsson/Andersson (SWE) [7] – Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18]
POOL H
15-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-5, 21-11)
15-Nov 12:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Partain/Benesh (USA) [32] 2-0 (22-20, 21-17)
16-Nov 10:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Kotoka/Samani (TOG) [41]
16-Nov 10:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Partain/Benesh (USA) [32]
17-Nov 12:00 — Partain/Benesh (USA) [32] – Kotoka/Samani (TOG) [41]
17-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Plavins/Fokerots (LAT) [17]
POOL I
14-Nov 17:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Potts/Pearse (AUS) [40] 1-2 (21-16, 22-24, 15-17)
14-Nov 18:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-16, 21-19)
15-Nov 15:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Potts/Pearse (AUS) [40] 2-0 (21-16, 21-17)
15-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-18, 24-22)
17-Nov 12:00 — Penninga/Immers (NED) [33] – Potts/Pearse (AUS) [40]
17-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Evans/Budinger (USA) [16]
POOL J
15-Nov 17:00 — Hammarberg/Berger (AUT) [15] – Haussener/Friedli (SUI) [34] 1-2 (21-15, 18-21, 13-15)
15-Nov 18:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-0 (21-18, 21-14)
16-Nov 12:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Haussener/Friedli (SUI) [34]
16-Nov 13:00 — Hammarberg/Berger (AUT) [15] – Gomez/Veranes (CUB) [39]
17-Nov 11:00 — Haussener/Friedli (SUI) [34] – Gomez/Veranes (CUB) [39]
17-Nov 11:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Hammarberg/Berger (AUT) [15]
POOL K
15-Nov 20:30 — Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-6, 21-18)
15-Nov 20:30 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Schachter/Pickett (CAN) [35] 2-0 (21-16, 21-18)
16-Nov 15:00 — Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Schachter/Pickett (CAN) [35]
16-Nov 15:00 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38]
17-Nov 17:00 — Schachter/Pickett (CAN) [35] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38]
17-Nov 18:00 — Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Ehlers/Wickler (GER) [14]
POOL L
14-Nov 21:30 — Bassereau/Aye (FRA) [13] – Grimalt/Grimalt (CHI) [36] 2-1 (21-15, 18-21, 15-12)
14-Nov 22:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-11, 21-12)
15-Nov 20:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Grimalt/Grimalt (CHI) [36] 1-2 (19-21, 21-19, 13-15)
15-Nov 21:30 — Bassereau/Aye (FRA) [13] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-14, 21-11)
16-Nov 21:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Bassereau/Aye (FRA) [13]
16-Nov 21:30 — Grimalt/Grimalt (CHI) [36] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37]
TORNEO FEMMINILE
POOL A
14-Nov 11:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Gaona/Allcca (PER) [48] 2-0 (21-19, 25-23)
14-Nov 12:00 — Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24] – Michelle/Corrales (PAR) [25] 2-0 (21-17, 21-15)
15-Nov 10:00 — Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24] – Gaona/Allcca (PER) [48] 2-0 (21-19, 21-18)
15-Nov 16:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Michelle/Corrales (PAR) [25] 2-0 (21-16, 21-14)
17-Nov 11:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24]
17-Nov 15:00 — Michelle/Corrales (PAR) [25] – Gaona/Allcca (PER) [48]
POOL B
14-Nov 17:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Marwa/Nada (EGY) [47] 2-0 (21-7, 21-8)
14-Nov 17:00 — Davidova/Khmil (UKR) [23] – Konink/Poiesz (NED) [26] 2-1 (18-21, 21-14, 15-8)
15-Nov 10:00 — Davidova/Khmil (UKR) [23] – Marwa/Nada (EGY) [47] 2-0 (21-5, 21-6)
15-Nov 11:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Konink/Poiesz (NED) [26] 2-0 (21-12, 21-9)
17-Nov 09:00 — Konink/Poiesz (NED) [26] – Marwa/Nada (EGY) [47]
17-Nov 09:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Davidova/Khmil (UKR) [23]
POOL C
14-Nov 18:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46] 2-0 (21-13, 21-18)
14-Nov 19:30 — van Driel/Bekhuis (NED) [22] – Vitoria/Hegeile (BRA) [27] 0-2 (19-21, 16-21)
16-Nov 09:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – Vitoria/Hegeile (BRA) [27]
16-Nov 11:00 — van Driel/Bekhuis (NED) [22] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46]
17-Nov 10:00 — Vitoria/Hegeile (BRA) [27] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46]
17-Nov 10:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – van Driel/Bekhuis (NED) [22]
POOL D
14-Nov 20:30 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45] 2-0 (21-6, 21-9)
14-Nov 20:30 — Ittlinger/Grüne (GER) [21] – Placette/Richard (FRA) [28] 2-0 (21-19, 22-20)
16-Nov 12:00 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Placette/Richard (FRA) [28]
16-Nov 16:00 — Ittlinger/Grüne (GER) [21] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45]
17-Nov 14:00 — Placette/Richard (FRA) [28] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45]
17-Nov 14:00 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Ittlinger/Grüne (GER) [21]
POOL E
15-Nov 09:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Torres/Gutierrez (MEX) [44] 2-0 (21-17, 23-21)
15-Nov 09:00 — Scampoli/Bianchi (ITA) [20] – Shiba/Reika (JPN) [29] 0-2 (22-24, 14-21)
16-Nov 10:00 — Scampoli/Bianchi (ITA) [20] – Torres/Gutierrez (MEX) [44]
16-Nov 12:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Shiba/Reika (JPN) [29]
17-Nov 16:00 — Shiba/Reika (JPN) [29] – Torres/Gutierrez (MEX) [44]
17-Nov 15:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Scampoli/Bianchi (ITA) [20]
POOL F
14-Nov 10:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Phillips/Mears (AUS) [43] 2-0 (21-16, 21-19)
14-Nov 16:00 — Svozilova/Stochlova (CZE) [19] – Okla/Lunio (POL) [30] 2-0 (21-15, 21-15)
15-Nov 12:00 — Svozilova/Stochlova (CZE) [19] – Phillips/Mears (AUS) [43] 2-0 (21-11, 21-11)
15-Nov 14:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Okla/Lunio (POL) [30] 2-0 (21-14, 21-19)
16-Nov 14:00 — Okla/Lunio (POL) [30] – Phillips/Mears (AUS) [43]
16-Nov 11:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Svozilova/Stochlova (CZE) [19]
POOL G
14-Nov 14:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Fleming/Fejes (AUS) [42] 2-0 (21-19, 21-18)
14-Nov 16:00 — Dani/Tania (ESP) [18] – Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] 2-1 (12-21, 21-19, 15-12)
15-Nov 17:00 — Dani/Tania (ESP) [18] – Fleming/Fejes (AUS) [42] 2-0 (21-18, 26-24)
15-Nov 15:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] 2-0 (21-17, 21-13)
16-Nov 15:00 — Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] – Fleming/Fejes (AUS) [42]
16-Nov 16:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Dani/Tania (ESP) [18]
POOL H
15-Nov 13:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Churin/Abdala (ARG) [41] 2-0 (21-18, 21-11)
15-Nov 14:00 — Bock/Lippmann (GER) [17] – Gonzalez/Navas (PUR) [32] 2-0 (21-13, 21-18)
16-Nov 18:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Gonzalez/Navas (PUR) [32]
16-Nov 19:30 — Bock/Lippmann (GER) [17] – Churin/Abdala (ARG) [41]
17-Nov 17:00 — Gonzalez/Navas (PUR) [32] – Churin/Abdala (ARG) [41]
17-Nov 15:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Bock/Lippmann (GER) [17]
POOL I
14-Nov 09:00 — Donlin/Denaburg (USA) [16] – Polley/MacDonald (NZL) [33] 2-0 (21-17, 21-13)
14-Nov 12:00 — Gottardi/Orsi Toth (ITA) [9] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40] 2-0 (21-18, 21-17)
16-Nov 17:00 — Donlin/Denaburg (USA) [16] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40]
16-Nov 17:00 — Gottardi/Orsi Toth (ITA) [9] – Polley/MacDonald (NZL) [33]
17-Nov 19:30 — Polley/MacDonald (NZL) [33] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40]
17-Nov 19:30 — Gottardi/Orsi Toth (ITA) [9] – Donlin/Denaburg (USA) [16]
POOL J
15-Nov 15:00 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Mahassine/Dina (MAR) [39] 2-0 (21-4, 21-9)
15-Nov 18:00 — Vieira/Chamereau (FRA) [15] – Stam/Schoon (NED) [34] 0-2 (14-21, 15-21)
16-Nov 19:30 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Stam/Schoon (NED) [34]
16-Nov 20:30 — Vieira/Chamereau (FRA) [15] – Mahassine/Dina (MAR) [39]
17-Nov 21:00 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Vieira/Chamereau (FRA) [15]
17-Nov 21:30 — Stam/Schoon (NED) [34] – Mahassine/Dina (MAR) [39]
POOL K
14-Nov 11:00 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Paniagua/Payano (DOM) [38] 2-0 (21-14, 21-12)
14-Nov 15:00 — Klinger/Klinger (AUT) [14] – Alchin/Johnson (AUS) [35] 2-0 (21-16, 21-18)
15-Nov 19:30 — Klinger/Klinger (AUT) [14] – Paniagua/Payano (DOM) [38] 2-0 (21-9, 21-11)
15-Nov 20:30 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Alchin/Johnson (AUS) [35] 2-0 (21-14, 21-18)
17-Nov 20:00 — Alchin/Johnson (AUS) [35] – Paniagua/Payano (DOM) [38]
17-Nov 21:30 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Klinger/Klinger (AUT) [14]
POOL L
14-Nov 19:30 — Annique/Leona (SUI) [13] – Paul/Kunst (GER) [36] 1-2 (21-11, 18-21, 11-15)
14-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Yan X./X.Y. Xia (CHN) [37] 0-2 (15-21, 11-21)
15-Nov 19:30 — Annique/Leona (SUI) [13] – Yan X./X.Y. Xia (CHN) [37] 1-2 (21-19, 12-21, 9-15)
15-Nov 22:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Paul/Kunst (GER) [36] 1-2 (14-21, 25-23, 6-15)
16-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Annique/Leona (SUI) [13]
16-Nov 20:30 — Paul/Kunst (GER) [36] – Yan X./X.Y. Xia (CHN) [37]
Tutte le partite del Mondiale di Adelaide sono trasmesse in diretta streaming su VolleyballWorld.tv