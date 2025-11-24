Dove vedere in tv Napoli-Qarabag, Champions League calcio: orario, canale, streaming

La League Phase di Champions League riprende il suo percorso dopo la sosta per le nazionali e torna in campo per i match del quinto turno. Nel programma delle partite che animeranno la due giorni del principale torneo continentale per club figura anche la gara dei campioni d’Italia in carica. Il Napoli, che nell’ultimo turno non è andato oltre il pari a reti bianche con l’Eintracht, ospita il Qarabag. La partita si giocherà allo stadio Maradona, il fischio d’inizio è previsto martedì 25 novembre alle ore 21:00.

I partenopei, reduci dall’importante vittoria interna conquistata con l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato, non possono prescindere dalla conquista dell’intera posta in palio se intendono alimentare le proprie possibilità di qualificazione alla fase successiva. L’incontro di domani, a tutti gli effetti, rappresenta un vero e proprio scontro diretto.

Cammino fin qui oltre ogni previsione quello compiuto dalla formazione azera come ben certifica il bilancio di due vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, arrivata sul mai semplice campo di Bilbao. Il risultato più prestigioso conquistato fin qui dagli ospiti è, senza dubbio, il pareggio interno imposto al Chelsea nell’ultimo turno.

La partita tra Napoli e Qarabag sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, emittente che ha rinnovato il suo impegno acquisendo i diritti delle competizioni continentali fino al 2031. I canali prescelti sono Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Sarà possibile seguire il match in streaming su NOW e SkyGO, mentre OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO NAPOLI-QARABAG CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Martedì 25 novembre

Ore 21.00 Napoli-Qarabag diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA NAPOLI-QARABAG E CHAMPIONS LEAGUE 2025-26: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live Testuale: OA Sport