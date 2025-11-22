Calcio, tris di Napoli e Bologna. Pari tra Fiorentina e Juventus nel 12° turno di Serie A

Andati in archivio i quattro incontri del sabato del dodicesimo turno del campionato di calcio di Serie A 2025-2026. Il Napoli andava in cerca di risposte al “Diego Armando Maradona” e le ha trovate contro l’Atalanta. Una sfida che si è decisa nella prima frazione di gioco, viste le reti messe a segno dagli azzurri. Una doppietta di David Neres, al 17′ e al 18′, ha fatto capire che non fosse serata per la Dea.

Il tris di Noa Lang allo scadere dei primi 45′ ha rafforzato quest’idea. Gli orobici nella ripresa hanno trovato il gol di Gianluca Scamacca al 52′, ma la reazione è stata tardiva. Campani che si sono portati momentaneamente in vetta alla classifica con 25 punti, in attesa di Inter e Roma (24 punti).

Con gli stessi punti dei nerazzurri un sempre più sorprendente Bologna. La formazione felsinea si è imposta sul campo dell’Udinese. Gli ospiti non sono stati destabilizzati dal rigore fallito da Riccardo Orsolini al 41′. I rossoblu hanno alzato la testa grazie a una doppietta di Tommaso Pobega al 54′ e al 60′. A suggellare il tutto il gol del 3-0 di Federico Bernardeschi al 90+4′.

Pareggio pirotecnico tra Cagliari e Genoa (3-3). Prima frazione di gioco che si è chiusa sul 2-2 per effetto dei gol tra le fila sarde di Borelli al 33′ e di Esposito al 43′, che hanno risposto alle marcature genoane di Vitinha al 18′ e di Ostigard al 41′. Nella ripresa Borrelli ha portato in vantaggio i padroni di casa al 60′, ma all’83’ c’è stato il pari di Martin. Genoa che ha chiuso la partita in dieci uomini vista l’espulsione di Norton-Cuffy al 90+3′.

In tutto questo, al “Franchi” di Firenze la Classica tra Fiorentina e Juventus è finita 1-1. I bianconeri hanno sbloccato per primi i risultati con Kostic al 45+6′, ma poi sono stati raggiunti nei primi minuti del secondo tempo (48′) dal gol di Rolando Mandragora. Terzo pari consecutivo per Luciano Spalletti in panchina e mancata l’opportunità di avvicinarsi ai piani alti.