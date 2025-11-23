Calcio femminile: la Roma vince il big match contro il Como e va in fuga in Serie A. Bene Juve ed Inter

La Roma va in fuga. Le giallorosse hanno espugnato il campo del Como in occasione del big match valido per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, scappando adesso a +5 dal resto delle inseguitrici. Succeso importantissimo dunque per le capitoline che, nella fattispecie, si sono imposte di misura con il risultato di 0-1.

A timbrare il sigillo della vittoria è stata Viens che, un minuto prima del duplice fischio, mette la sfera in rete dopo un calcio d’angolo battuto da Giugliano ed un successivo colpo di testa da parte di Di Guglielmo. Nella ripresa le ragazze di Luca Rossettini avranno anche la chance del raddoppio, ma la conclusione della numero 7, come sempre ispirata, si imbatte sul palo.

Alza la testa poi l’Inter che scaccia l’aria di crisi con una convincente vittoria ai danni della competitiva Lazio, passando a Formello per 0-2 grazie ad una doppietta di Wullaert, brava a mandare la palla oltre la linea al 55′ a seguito di un filtrante di Vilhjálmsdóttir e a far partire una diagonale al 61′, scaturito sempre da un assist dell’islandese. Niente da fare dunque per le biancocelesti, che hanno avuto l’occasione di riaprire l’incontro con un calcio di rigore parato da una pazzesca Runarsdottir.

Preziosi tre punti anche per la Juventus; le Campionesse d’Italia hanno battuto a Biella per 1-0 la Fiorentina con un goal in pieno recupero messo a referto per merito di una palla profonda in direzione di Cambiaghi intercettata da Bonfantini che nella chiusura in scivolata intercetta involontariamente Carbonell, poi protagonista di un mancino mortifero.

Si dividono la posta infine Milan e Sassuolo, con le emiliane che hanno trovato il pareggio in zona Cesarini. Parte meglio il diavolo affidandosi a due assist da parte di Valentina Cernoia: nel primo l’azzurra ha trovato l’incornata di Park (47′), nel secondo ha invece servito la solita Ijeh (56)’, lesta nel gonfiare la rete con un tiro di sinistro. Di livello poi la gestione delle rossonere, rimaste tra l’altro in 10 a causa dell’espulsione di Dompig per gioco pericoloso. A quindici minuti dalla fine però le neroverdi hanno ufficialmente riaperto la disputa sfruttando una rete capolavoro di Clelland un con bellissimo tiro dalla lunga distanza. Poi, al sesto minuto di recupero, sugli sviluppi di un calcio di punizione la veterana Sabatino trova la spizzata di testa vincente che regala il pari alle compagne. La Serie A tornerà tra due settimane, dopo la pausa dedicata alle amichevoli della Nazionale

SERIE A CALCIO FEMMINILE 2025-2026: CLASSIFICA AGGIORNATA