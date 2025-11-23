Calcio a 5 femminile, l’Italia apre il Mondiale con una goleada su Panama

La Nazionale italiana femminile di calcio a 5 non tradisce le attese ai Mondiali 2025: il debutto delle ragazze di Francesca Salvatore era preventivabile con tanti gol, e così è stato nella gara che ha visto Coppari e compagne battere nettamente Panama con lo score di 17-0.

LA CRONACA

Alla PhilSports Arena di Manila non c’è mai partita. L’Italia parte subito fortissimo: Boutimah dopo 3′ segna il punto dell’1-0, che dopo sette giri di lancette diventa in un amen un 3-0 per effetto delle fiammate in sequenza di Ghilardi e Renatinha. Al quarto d’ora poi, una review arbitrale assegna un penalty alle azzurre: Ferrara non sbaglia dal dischetto. Si va al riposo sul 4-0.

Nella ripresa il canovaccio non cambia, anzi: Boutimah va ancora a segno, così come Renatinha. Insieme alle loro doppiette arriva anche la duplice zampata di Rafaela Dal’Maz, oltre alle reti di Bettioli e Vanelli. Si val sul 10-0 a meno di 10′ dalla fine, con Sestari che nel frattempo si fa trovare pronta nell’unica occasione panamense, generata da un po’ di tensione ridotta da parte delle azzurre.

Parte finale del match: bordata da fuori di Ghilardi, 11-0 e doppietta anche per lei. Successivamente un altro rigore concesso con l’ausilio del video: Renatinha non sbaglia dal dischetto, 12-0 e tripletta per la bomber dell’Italia. Panama cede in maniera impressionante, le azzurre rispettano al massimo l’impegno, pensando anche alla differenza reti.

Bettioli, Vanelli, Bertè e Boutimah aumentano il gap: si sale fino al 16-0. Le panamensi hanno un doppio sussulto con Escartin ed Hernandez, ma in entrambi i casi Sestari dice di no. Il fronte di gioco si ribalta: Grieco mette a referto il definitivo 17-0 con cui si chiude il match. Il prossimo impegno per l’Italia è previsto contro il Brasile – che a breve affronterà l’Iran – mercoledì prossimo, il 26 novembre. Lì sicuramente il livello, al cospetto delle verdeoro, si alzerà notevolmente.