Su che canale vedere in tv Italia-Austria, Mondiali calcio U17: orario semifinale, programma, streaming

L’Italia ha sconfitto il Burkina Faso per 1-0 nei quarti di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio: nel prossimo match della seconda fase ad eliminazione diretta, gli azzurrini se la vedranno con l’Austria domani, lunedì 24 novembre, alle ore 14.30 italiane sul campo 5 dell’Aspire Zone di Al Rayyan, vicino a Doha, in Qatar.

La vincente di questo match affronterà poi in finale la vincente della sfida tra Portogallo e Brasile. I match dell’ultimo atto si disputeranno giovedì 27 novembre: match per il bronzo alle ore 13.30 italiane, infine sfida per il titolo alle ore 17.00 italiane.

Il match dell’Italia ai Mondiali U17 2025 di calcio sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e FIFA+ (quest’ultima piattaforma trasmetterà tutti gli incontri), infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle partite degli azzurrini.

CALENDARIO MONDIALI U17 CALCIO 2025

Semifinali – Lunedì 24 novembre

102) Italia-Austria, ore 14.30 campo 5 di Doha

101) Portogallo-Brasile, ore 17.00 campo 7 di Doha

Finali – Giovedì 27 novembre

3° posto – Ore 13.30: Perdente 101-Perdente 102, Aspire Zone, Campo 7 di Doha

1° posto – Ore 17.00: Vincente 101-Vincente 102, Aspire Zone, Stadio Internazionale Khalifa di Doha

PROGRAMMA MONDIALI U17 CALCIO 2025: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: match dell’Italia su Rai Sport HD.

Diretta streaming: match dell’Italia su Rai Play, tutti i match su FIFA+.

Diretta live testuale: OA Sport.