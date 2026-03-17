Calcio, l’unico ribaltone riesce allo Sporting. Avanzano ai quarti Arsenal, PSG e Real Madrid

La prima delle due serate infrasettimanali dedicate alle gare di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2025-2026 di calcio maschile si conclude con un solo ribaltone riuscito e altri tre verdetti tutto sommato prevedibili dopo le sfide d’andata. Domani si completerà il quadro delle qualificate ai quarti dopo Barcellona-Newcastle, Bayern-Atalanta, Liverpool-Galatasaray e Tottenham-Atletico Madrid.

Missione compiuta all’Estadio José Alvalade di Lisbona per lo Sporting, che ha rimontato il 3-0 rimediato una settimana fa in Norvegia portando il doppio confronto ai supplementari (3-0 firmato su rigore da Luis Suarez al 78′) e poi trovando anche il quarto ed il quinto gol per eliminare la rivelazione Bodo Glimt con un netto 5-0 dopo 120 minuti.

I portoghesi troveranno al prossimo turno l‘Arsenal, che si è sbarazzato del Bayer Leverkusen imponendosi per 2-0 (gol di Eze e Rice) all’Emirates Stadium di Londra dopo il pareggio dell’andata in Germania. Tutto facile a Stanford Bridge per i campioni d’Europa in carica del Paris Saint-Germain, che hanno umiliato il Chelsea vincendo 3-0 a domicilio una settimana dopo l’esaltante successo casalingo in rimonta per 5-2.

Avanza ai quarti di finale anche il Real Madrid, che fa leva sul vantaggio accumulato nella gara d’andata al Bernabeu (3-0) spegnendo quasi subito le residue speranze del Manchester City, andando in vantaggio su rigore con Vinicius e portandosi anche in superiorità numerica per l’espulsione a Bernardo Silva. Ininfluente la rete del pareggio siglata da Haaland, con i Blancos che espugnano l’Etihad Stadium con lo score di 2-1 grazie alla zampata finale di Vinicius.