Calcio: Arsenal in finale di Champions League dopo 20 anni. Saka batte l’Atletico Madrid

L’Arsenal, dopo vent’anni, ritorna in finale di Champions League. Nella gara di ritorno della semifinale contro l’Atletico Madrid all’Emirates Stadium di Londra, a decidere è un gol di Bukayo Saka nelle fasi conclusive del primo tempo. I Gunners ora troveranno una tra Bayern Monaco e PSG, in campo domani dopo il pirotecnico 5-4 per i parigini dell’andata.

Si comincia senza grandissime occasioni, ma è l’Atletico a farsi più attivo prima con Alvarez e poi con Griezmann; nel secondo caso salvano Raya e, sulla ribattuta di Simeone, Rice. Dopo il quarto d’ora sale di giri l’Arsenal, soprattutto con Saka e Rice. I momenti positivi si susseguono da una parte e dall’altra, ma è al 44′ che tutto si sblocca: Trossard tira, Oblak para, ma è pronto Saka che a porta vuota non può far altro che realizzare e concretizzare quello che, primi minuti a parte, è stato un tempo a forti tinte inglesi.

Nella ripresa l’Atletico fa il suo per provarci: Simeone riesce a saltare Raya, ma sbaglia i tempi e Gabriel ne approfitta per recuperarlo, il tutto al 50′. Dopo altri 6′ Raya interviene positivamente su Griezmann, mentre inizia la girandola dei Cambi. I madrileni sono molto più incisivi, ma al 66′ si salvano perché Gyokeres, davanti a Oblak, tira sopra la traversa. L’ultima vera chance ce l’ha Sorloth, che anzi si ricorderà per parecchio tempo la palla lisciata in area di rigore a 4′ dal 90′. Si finisce in rissa tra le panchine, con ammonizioni per Koke e Calafiori, e termina così.

Si presenta, dunque, la possibilità di porre fine a tutto quello che è stato dalla finale del 2006, in cui, a Saint Denis, i Gunners subirono la sconfitta dal Barcellona. L’unica cosa certa è che quella finale non si ripeterà, ma ci potrebbe essere una doppia alternativa: un grande classico oppure una sfida a chi, l’anno scorso, la coppa l’ha alzata al cielo.