LIVE Berrettini-Tien, ATP Metz 2025 in DIRETTA: il romano vuole la semifinale contro l’astro nascente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede di fronte Matteo BERRETTINI all’astro nascente americano Learner TIEN.

Si gioca per un posto in semifinale e, per forza di cose, il livello del romano dovrà ancora alzarsi di un’asticella. La vittoria di ieri contro l’australiano Vukic ha comunque lasciato un po’ di perplessità dal lato del tennista tifoso della Fiorentina, il quale comunque ha messo giù 15 ace ma ha concesso il servizio nel primo set ed era sotto 3-5 nel tie-break del set d’apertura. Vincere il torneo significherebbe per il romano rientrare nei primi 50 ATP!

Oggi, di fronte c’è uno dei due giovani più forti del circuito. Insieme a Joao Fonseca, l’americano d’origine asiatica ha dimostrato nel corso della stagione corrente di valere il livello che tutti gli affiancano: la top 10 della classifica ATP. Servirà quindi una prova maiuscola per arrivare in semifinale e divenire automaticamente il favorito numero uno del torneo francese che chiude la stagione (lo è già per le quote il romano). L’unica testa di serie rimasta è Norrie (7).

Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede di fronte Matteo BERRETTINI all’astro nascente americano Learner TIEN. Si gioca dalle 18 ma dopo un paio di match dalle ore 14, prima del romano SONEGO-Altmaier. Vi aspettiamo!