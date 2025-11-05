LIVE Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025 in DIRETTA: inizia la rincorsa alle Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e lo svizzero Stan Wawrinka, valido per il secondo turno dell’ATP250 di Atene. Sul cemento indoor greco, il toscano dà il via a una difficile rincorsa verso le ATP Finals. Non ci sono mezze misure nel cammino dell’azzurro, in quanto per la conquista del pass c’è un solo risultato: la vittoria.

Il suo rivale nel target “Torino”, Felix Auger-Aliassime, ha deciso di tirare il fiato dopo la finale raggiunta nel Masters1000 di Parigi (persa contro Jannik Sinner) e di non prendere parte all’evento a Metz. Questo lascia aperto il discorso, ma è chiaro che per Lorenzo il cammino non sarà facile dal punto di vista tecnico e mentale, giocando col pensiero al suo grande obiettivo.

Una sfida dal significato speciale quella contro Wawrinka. In primis, dal punto di vista dello stile di gioco, essendo cultori del rovescio a una mano. L’elvetico, nel suo passato, ha scritto pagine di storia importanti con queste caratteristiche di gioco e, nonostante i 40 anni, vuol dimostrarsi ancora integro. E poi l’unico incrocio dei due c’è stato solo cinque anni fa, sulla terra rossa di Roma, dove Musetti ottenne la sua prima vittoria nei singoli match a livello ATP.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e lo svizzero Stan Wawrinka, valido per il secondo turno dell’ATP250 di Atene: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il confronto tra l’azzurro e l’elvetico sarà il terzo sul campo centrale (inizio programma alle ore 13.00 italiane), non prima delle ore 17.00 italiane. Buon divertimento!