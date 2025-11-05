Aggrappato al sogno! Lorenzo Musetti vince la maratona con l’eterno Wawrinka e avanza ai quarti ad Atene!

Lorenzo Musetti tiene vivo il sogno di partecipare alle ATP Finals di Torino. Il toscano è arrivato a due punti dalla sconfitta all’esordio nell’ATP 250 di Atene, ma alla fine è riuscito a rimontare lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 dopo una battaglia di quasi due ore e mezza di gioco. Musetti raggiunge così i quarti di finale dove affronterà il francese Alexandre Muller, testa di serie numero cinque e anche lui uscito vincitore da una maratona contro l’argentino Etcheverry.

Straordinario il rendimento di Wawrinka con la prima di servizio, visto che lo svizzero ha concluso addirittura con 22 ace e ha vinto l’84% die punti con questo colpo. Dall’altra parte un Musetti comunque che è cresciuto nel corso del match, chiudendo con il 74% di punti vinti con la prima e il 57% con la seconda.

Dopo un avvio equilibrato in cui si segue l’andamento dei turni di servizio, la prima svolta del match arriva nel settimo gioco. Musetti commette due doppi falli e praticamente regala due palle break a Wawrinka, che trova la risposta vincente di dritto alla prima occasione. Nel decimo game succede di tutto. Il toscano si porta sul 15-40, ma lo svizzero è bravissimo ad annullare entrambe le palle break. C’è una terza occasione per Musetti, ma anche questa volta Wawrinka è formidabile con una pazzesca volée lontano da rete. Alla fine al secondo set point arriva un brutto errore di rovescio dell’azzurro, con Wawrinka che vince il set per 6-4.

Nel secondo set si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio. L’unico momento di difficoltà per Musetti è nel quinto game, ma il toscano riesce a tenere la battuta ai vantaggi. Il normale finale di questo set può essere solo il tie-break. Musetti riesce subito a prendersi un mini break di vantaggio con un fantastico rovescio ed allunga sul 4-2. Wawrinka riesce a rimonta e sale lui a condurre sul 5-4 e soprattutto con due servizi può chiudere il match. Lo svizzero, però, si blocca sul più bello e Musetti vince tre punti consecutivamente, chiudendo il tie-break sul 7-5 con un gran dritto e portando il match al terzo.

Sulla scia del set vinto in questo modo, Musetti parte benissimo nel terzo set e si procura tre palle break. Wawrinka annulla le prime due, ma sulla terza il toscano trova una bella risposta e poi con il dritto va a prendersi il punto che lo porta avanti. Musetti ha una grande occasione nel quinto game, quando ha ancora due palle break, ma prima arriva l’ace di Wawrinka e poi il passante del toscano si ferma sul nastro. Musetti comunque non concede nulla ed è freddo nel momento in cui deve chiudere la partita, prendendosi il set per 6-4 e restando vivo nel torneo e nella rincorda a Torino.