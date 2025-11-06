LIVE Musetti-Muller, ATP Atene 2025 in DIRETTA: toscano alla prova contro il coriaceo francese per l’obiettivo ATP Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 250 di Atene tra Lorenzo Musetti ed il francese Alexander Muller. Secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che nel 2023 uscì a sorpresa sconfitto ai quarti di finale sulla terra rossa di Marrakech. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra l’americano Sebastian Korda ed il serbo Miomir Kecmanovic. Continua la rincorsa alle ATP Finals del toscano, che sarebbe qualificato in caso di vittoria del torneo ellenico.

Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento greco dopo il KO inatteso patito al primo turno del Masters 1000 di Parigi nel derby contro Sonego. L’italiano ha ottenuto importanti punti in chiave ATP Finals nella parentesi cinese dove ha colto la finale a Chengdu, i quarti a Pechino e gli ottavi a Shanghai, raggiungendo inoltre le semifinali a Vienna. Nonostante ciò è stato superato all’ottavo posto della classifica race dal canadese Auger-Aliassime, assente nei tornei di questa settimana. All’esordio ad Atene ha piegato in tre set il veterano elvetico Stan Wawrinka.

Dal canto suo Muller, ventottenne di Poissy (Francia), arriva nella capitale ellenica da numero 43 del mondo. Il transalpino è reduce da due maratone nei primi due turni. All’esordio ha superato al tiebreak decisivo il tedesco Struff, mentre agli ottavi gli sono serviti ben 3 tiebreak ed oltre 3c ore di gioco per regolare l’argentino Etcheverry. In carriera vanta il successo colto all’Hong Kong Open lo scorso gennaio.

Il match di quarti di finale dell’ATP 250 di Atene tra Lorenzo Musetti ed il francese Alexander Muller sarà il secondo incontro dalle 12.00 sul Campo Centrale dopo Korda-Kecmanovic, ed inizierà in ogni caso non prima delle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!