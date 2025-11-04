Chi può affrontare Jannik Sinner alle ATP Finals fascia per fascia: il girone ideale e quello di ferro

Ad eccezione dell’ultimo qualificato, che sarà uno tra il canadese Félix Auger-Aliassime e l’azzurro Lorenzo Musetti, si conoscono tutti gli altri tennisti che prenderanno parte alle ATP Finals 2025, nonché la loro collocazione nelle urne in fase di sorteggio.

Jannik Sinner, che arriverà a Torino da numero 2 della Race, sarà inserito tra le teste di serie assieme allo spagnolo Carlos Alcaraz: i due non potranno affrontarsi nella prima fase a gironi, che si giocherà dal 9 al 14 novembre, ma eventualmente soltanto nelle semifinali, previste sabato 15, o nella finale, in programma domenica 16.

Nella seconda urna l’azzurro potrà pescare uno tra il tedesco Alexander Zverev ed il serbo Novak Djoković, mentre dalla terza fascia arriverà uno statunitense, Ben Shelton o Taylor Fritz, infine dalla quarta urna uscirà o l’australiano Alex de Minaur o l’ultimo dei qualificati tra il canadese ed il toscano.

Il girone più duro sulla carta per Sinner potrebbe proprio essere quello con il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton, e l’australiano Alex de Minaur, mentre quello più abbordabile potrebbe essere composto dal serbo Novak Djoković, dallo statunitense Taylor Fritz e da uno tra Auger-Aliassime e Musetti.

FASCE SORTEGGIO ATP FINALS 2025 SINGOLARE

Prima fascia: Carlos Alcaraz (Spagna), Jannik Sinner (Italia).

Seconda fascia: Alexander Zverev (Germania), Novak Djoković (Serbia).

Terza fascia: Ben Shelton (Stati Uniti), Taylor Fritz (Stati Uniti).

Quarta fascia: Alex de Minaur (Australia), X.

X = ultimo giocatore qualificato, uno tra Félix Auger-Aliassime (Canada) e Lorenzo Musetti (Italia).

GIRONE IDEALE

Jannik Sinner, Novak Djoković, Taylor Fritz , X (Félix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti).

GIRONE DI FERRO

Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Alex de Minaur.