ATP Metz 2025, Passaro cede alla distanza con Blockx ed esce al primo turno

Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Metz Francesco Passaro, numero 129 del ranking Atp, cede alla distanza contro Alexander Blockx, che s’impone 3-6 6-3 6-4 in un’ora e cinquantasei minuti, ed esce al primo turno. Negli ottavi di finale il belga affronterà il qualificato francese Clement Tabur.

L’italiano conclude con il servizio vincente l’autorevole turno di battuta dell’1-0, il belga replica a 30 per l’1-1. Il giocatore umbro salva la palla dell’1-2 nel terzo gioco, non sfrutta quella del 3-1 nel quarto e, alla seconda possibilità, opera il break del 4-2 con l’accelerazione di diritto. Passaro sigla il 5-2 ai vantaggi e trasforma il secondo set point per il 6-3 della frazione di apertura.

Blockx apre la seconda partita con il servizio dell’1-0, Passaro ribatte con l’immediato 1-1. La contesa prosegue nel rispetto dei servizi fino al sesto gioco. Il giocatore umbro, dopo aver annullato due palle break, impatta ai vantaggi sul 3-3. La svolta arriva nell’ottavo gioco quando il belga aumenta la spinta e, sull’errore di rovescio dell’avversario, timbra il break del 5-3. Blockx, nel momento della verità, confeziona un turno di servizio impeccabile e chiude con l’ace per il 6-3 della seconda frazione.

Il giocatore belga firma il break a trenta in apertura e consolida il vantaggio con il turno di battuta del 2-0. L’italiano, sostenuto dall’efficacia del suo diritto, annulla due palle dello 0-3 prima di accorciare sul 2-1. Il numero 102 ATP concede poco al suo avversario in battuta e, senza correre rischi, arriva al momento della verità sul 5-4. L’infinito decimo gioco regala un’autentica giostra di emozioni nella quale Blockx annulla ben sette palle break e, al secondo match point, scaglia il servizio vincente grazie a cui fissa il definitivo 6-4.

Passaro chiude la sua prova con sei ace, contro i sedici del suo avversario, cinque doppi falli e il sessanta per cento di prime. L’italiano vince il 68% di punti sulla prima e il 55% sulla seconda. Il computo finale dei punti testimonia l’estremo equilibrio della contesa e premia il belga 101 a 95.