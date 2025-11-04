Dove vedere in tv Cobolli-Sonego oggi, ATP Metz 2025: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego si affronteranno agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Metz, dando vita a quello che si preannuncia un avvincente e appassionante derby italiano sul cemento della località francese. L’appuntamento è per oggi (martedì 4 novembre) sarà il quarto match a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 18.00, dunque ci aspetta un tardo pomeriggio davvero appassionante con il laziale e il piemontese.

Flavio Cobolli si presenta all’appuntamento dopo aver perso contro lo statunitense Ben Shelton ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi e sarà al secondo derby nel giro di due settimane, visto che perse contro Jannik Sinner agli ottavi dell’ATP 500 di Vienna. Lorenzo Sonego ha invece regolato in rimonta il britannico Jan Choinski all’esordio nel torneo della Mosella, dopo che settimana scorsa aveva battuto Lorenzo Musetti a Parigi ed era andato a un passo dal sorprendere il russo Daniil Medvedev.

Si affrontano il 23enne, numero 22 del mondo, e il 30enne, numero 42 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da giocare contro la spunterà nel match tra il francese Hugo Gaston e il vincente della sfida tra il tedesco Daniel Altmaier e l’altro padrone di casa Arthur Rinderknech.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Sonego, ottavo di finale del torneo ATP 250 di Metz. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport Mix (canale 211); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport:

CALENDARIO COBOLLI-SONEGO, ATP METZ OGGI

Martedì 4 novembre

Quarto match a partire dalle ore 12.00 e non prima delle ore 18.00 Flavio Cobolli vs Lorenzo Sonego

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Balaji/Jebens-Arends/Johnson, Altmaier-Rinderknech (non prima delle ore 14.00), Moutet-Vukic. Al termine, e non prima delle ore 18.00, toccherà a Cobolli e Sonego.

PROGRAMMA COBOLLI-SONEGO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.