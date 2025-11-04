Quanti soldi si guadagnano alle ATP Finals? Montepremi stellare, ma il Six Kings Slam… Il possibile jackpot per Sinner

I migliori otto tennisti del mondo si sono dati appuntamento a Torino, dove dal 9 al 16 novembre si disputeranno le ATP Finals. Il torneo di fine stagione si preannuncia altamente appassionante e avvincente, con otto fuoriclasse pronti a fronteggiarsi a viso aperto per la conquista del trofeo e del titolo di maestro, che viene affibbiato all’uomo capace di alzare le braccia al cielo per l’ultima volta in questa annata agonistica.

Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento dopo aver trionfato all’ATP 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi, con la missione di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il fuoriclasse altoatesino può chiudere l’anno al numero 1 del mondo, ma nei fatti dovrà trionfare da imbattuto e sperare che lo spagnolo Carlos Alcaraz non vinca più di due partite nella fase a gironi. Il duello si è incendiato e sarà il grande tema di questo evento, che godrà di un montepremi complessivo di ben 15,5 milioni di dollari.

Il vincitore imbattuto potrà infatti portare a casa 5,071 milioni di dollari (circa 4,4 milioni di euro), ovvero la cifra più alta per un vincitore in questa stagione, superando di misura i cinque milioni di dollari previsti agli US Open. Stiamo parlando del circuito ufficiale, ma non vanno dimenticati i sei milioni di dollari che Sinner ha guadagnato con il sigillo nel Six Kings Slam (torneo di esibizione). La semplice partecipazione garantisca 331.000 dollari, ogni successo nel girone viene accreditata di 396.500 dollari, la vittoria in semifinale assicura 1,183 milioni di dollari e il trionfo viene premiato con 2,367 milioni di dollari.

MONTEPREMI ATP FINALS

Partecipazione: 331.000 dollari (circa 287.200 euro).

Vittoria nel round robin: 396.500 dollari (circa 334.100 euro).

Vittoria in semifinale: 1,183 milioni di dollari (circa 1,027 milioni di euro).

Vittoria in finale: 2,367 milioni di dollari (circa 2,054 milioni di euro).

Il vincitore imbattuto guadagna 5,071 milioni di dollari (circa 4,401 milioni di euro).