LIVE Cobolli-Sonego, ATP Metz 2025 in DIRETTA: derby che si annuncia incerto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tutta azzurra di ottavi di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede di fronte Flavio COBOLLI e Lorenzo SONEGO per un posto in quarti di finale nell’ultimo torneo dell’anno.

Il torinese è alla disprata ricerca di un posto tra i convocati della Nazionale italiana in Coppa Davis, dopo che inizialmente era stato tenuto fuori dal capitano Filippo Volandri e che, con i quarti di Stoccolma ma soprattutto gli ottavi a Parigi, metterà sicuramente in difficoltà l’ex giocatore livornese bi-campione in carica. Indoor Sonego è pericolosissimo, per tutti, e quando indossa la maglia azzurra si gasa oltremodo: chissà che una vittoria oggi non sia decisiva per una aggiunta del’ultimo minuto a Bologna.

Cobolli gioca il 28° torneo della sua roboante stagione, che l’ha portato per la prima volta ad entrare tra i primi 20 giocatori del mondo, per la prima volta in quarti di finale in un torneo del Grand Slam e che lo vedrà disputare da protagonista (lui sicuramente) le Final-8 di Davis. Qui, prova a ritagliarsi un ultimo guizzo, per chiudere l’anno tra i primi 20 del mondo, al momento distanti 60 punti: serve una semifinale!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede di fronte Flavio COBOLLI e Lorenzo SONEGO. Si gioca a partire dalle ore 18, prima del derby Altmaier-RInderknech e Moutet-Vukic. Vi aspettiamo!