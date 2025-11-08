Learner Tien piega Cameron Norrie e vince l’ATP 250 di Metz

Lo statunitense Learner Tien conquista il titolo nel tabellone di singolare dei Moselle Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 andato in scena a Metz, in Francia: il nordamericano in finale piega la resistenza del numero 7 del seeding, il britannico Cameron Norrie, sconfitto al tiebreak del terzo set con lo score di 6-3 3-6 7-6 (6) dopo due ore e dodici minuti di battaglia sportiva.

Nel primo set il primo ad allungare è lo statunitense, che nel quarto game approfitta di un passaggio a vuoto di Norrie, che si fa rimontare dal 30-0 e cede i successivi quattro punti, finendo sotto 1-3. Tien allunga fino al 5-2, poi nel nono game sul 30-40 deve fronteggiare una palla per il controbreak: lo statunitense vince i seguenti tre punti ed incamera la frazione sul 6-3 in mezz’ora di gioco.

Nella seconda partita i ruoli si invertono, ma ancora una volta ad essere determinante è il quarto gioco, lungo venti punti: alla sesta palla break, questa volta è il britannico ad operare lo strappo, allungando sul 3-1. Norrie conferma a zero il break, poi concede due punti all’avversario nel settimo game, ma conferma il vantaggio e va sul 5-2. Nel nono gioco, invece, il numero 7 del seeding tiene la battuta a zero e restituisce il 6-3 in 39 minuti.

La frazione decisiva vede partire Tien a spron battuto, con lo statunitense che trova il break a quindici nel secondo game e poi allunga sul 3-0 non pesante. Nel sesto game, sotto 1-4, Norrie deve annullare altre due palle break dal 15-40 per evitare l’1-5, si salva e nel settimo gioco opera il controbreak ai vantaggi, agganciando poi l’avversario sul 4-4. Tien trema ancora e nel nono game finisce sotto 30-40, ma infila tre punti e tiene il servizio. Senza ulteriori sussulti si va al tiebreak: Norrie è devastante in avvio e gira sul 5-1, ma Tien ha la forza di infilare cinque punti consecutivi ed avere il championship point col servizio a disposizione sul 6-5. Norrie lo annulla, ma Tien se ne procura un secondo e lo converte, conquistando il titolo per 8-6 dopo un’ora e tre minuti di gioco.

Le statistiche mostrano come Norrie perda nonostante nel corso del match vinca 5 punti in più dell’avversario, 101 contro 96, sebbene Tien annulli 7 delle 9 palle break concesse al rivale e ne sfrutti 2 delle 4 avute a disposizione. Lo statunitense fa meglio con la prima di servizio, 73%-66%, mentre il britannico è molto più efficace con la seconda, 72%-41%.