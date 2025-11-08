ATP Finals 2025, Sinner cerca il secondo trionfo a Torino. Sarà sfida con Alcaraz per il n°1

Si sta per alzare il sipario sulle ATP Finals 2025 di Torino per un’edizione che avrà già un cambiamento importante rispetto a tutte quelle passate. Visto che manca ancora l’ufficialità su chi sarà l’ottavo partecipante (uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti), l’ATP ha deciso di modificare il calendario delle partite, splittando la prima giornata dei due gironi tra domenica e lunedì (un singolare per raggruppamento al giorno), tornando poi da martedì alla consueta programmazione.

L’uomo più atteso è sicuramente Jannik Sinner, che va a caccia del bis in quel di Torino dopo il trionfo dell’anno scorso. L’altoatesino si presenta a Torino dopo i trionfi ottenuti al Six Kings Slam in Arabia, all’ATP 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi. Sul cemento indoor Sinner si è dimostrato ancora una volta il più forte ed è pronto a chiudere al meglio una stagione trionfale, nonostante la squalifica che lo ha portato lontano dai campi per tre mesi.

Chiaramente la grande rivalità è quella con Carlos Alcaraz e sarà uno scontro pure per chi chiuderà l’anno al primo posto del ranking. Lo spagnolo è favorito a terminare la stagione al numero uno, anche perchè Jannik è praticamente obbligato a vincere il torneo da imbattuto e potrebbe pure non bastargli. Oltre alla corsa al numero uno, però, Alcaraz vuole anche conquistare un trofeo che gli manca, visto che non è mai riuscito ad imporsi alle ATP Finals e soprattutto non ha mai raggiunto la finale, traguardo minimo in questa edizione per lo spagnolo.

Sinner è stato sorteggiato nel girone con Alexander Zverev, Ben Shelton ed uno tra Auger-Aliassime e Musetti, con cui Jannik comincerà proprio il suo torneo. Dunque possibilità addirittura subito di uno storico derby azzurro (serve il trionfo di Musetti ad Atene) con Sinner che è chiaramente favorito per chiudere al primo posto. Sarà poi lotta per il secondo posto per la semifinale e molto dipenderà dalla condizione di Zverev, che si è sempre trovato bene su questi campi. Attenzione poi anche a Ben Shelton, soprattutto in caso di superficie molto veloce, con l’americano che sembra in crescita dopo alcuni mesi complicati.

Nell’altro girone ovviamente fari puntati su Carlos Alcaraz, che è il principale favorito per vincere il gruppo, ma lo spagnolo è reduce da una brutta sconfitta all’esordio a Parigi e soprattutto ha mostrato qualche crepa su un cemento indoor che si conferma ancora non proprio la sua superficie preferita. Alcaraz dovrà stare attento a Taylor Fritz, con l’americano reduce dalla finale della passata edizione e poi ovviamente a Novak Djokovic, con il serbo che potrebbe aver proprio messo nel mirino Torino nonostante tutti i dubbi sulla sua presenza. Sembra essere un gradino sotto Alex de Minaur, anche se l’australiano è un combattente e non è da tenere fuori dai giochi.