Su che canale vedere in tv Sinner in chiaro, ATP Finals 2025: orario, streaming, avversario da definire

È previsto per lunedì 10 novembre l’esordio di Jannik Sinner nelle ATP Finals 2025. L’altoatesino non conosce ancora il nome del suo avversario per via di un’inconsueta situazione che si è venuta a creare. Il roster degli otto migliori tennisti ai nastri di partenza del Master non è ancora ufficiale. L’ultimo posto utile, infatti, è conteso dal canadese Felix-Auger Aliassime e da Lorenzo Musetti.

L’azzurro, impegnato nella finale ad Atene (Grecia) contro Novak Djokovic, ha la possibilità di rientrare nel novero dei presenti all’Inalpi Arena, scavalcando nella Race Auger-Aliassime. Come? Battendo Djokovic, non proprio uno scherzo. Vero è che lo stesso Nole non ha confermato la sua presenza a Torino, sciogliendo le riserve solo al termine del torneo greco.

In tutto questo quindi Sinner attende il nome del suo prossimo avversario tra Musetti e il canadese e comincerà lunedì, in una formula diversa dal solito. Solitamente, infatti, la fase a gironi delle Finals era caratterizzata dalla serie di incontri di un gruppo nello stesso giorno. In questo caso, vista la finale ad Atene, si è stati costretti spezzettare lo schedule, decidendo di giocare un match a testa dei due raggruppamenti nel singolo giorno. Un modo per consentire a Lorenzo o Djokovic di avere almeno un giorno di stacco dalla loro partita in Grecia.

La sfida di Jannik Sinner con un rivale ancora da definire, dunque, si disputerà lunedì 10 novembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD; in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ATP FINALS 2025

Lunedì 10 novembre

Inalpi Arena – Inizio alle 11:30

Arevalo/Pavic – Salisbury/Skupski

non prima delle 14:00

Djokovic – Fritz

dalle 18:00

Heliovaara/Patten – Harrison/King

non prima delle 20:30

Sinner – Auger-Aliassime o Musetti

PROGRAMMA JANNIK SINNER ATP FINALS 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, RaiPlay e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport