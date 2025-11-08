Simone Bolelli: “Vogliamo far bene alle ATP Finals di Torino. Posso giocare ancora almeno 2-3 anni”

A 40 anni suonati Simone Bolelli si è tolto la soddisfazione di qualificarsi per le ATP Finals 2025 in coppia con Andrea Vavassori, approdando dunque per la terza volta in carriera al Master di fine anno. Il tennista bolognese aveva ottenuto il pass anche nel 2015 insieme al suo storico partner Fabio Fognini, prima di volare a Torino nel 2024 con ‘Wave’.

“Siamo molto contenti, era un obiettivo che ci eravamo messi in testa e lo abbiamo raggiunto. Vogliamo far bene a Torino. Anche se sei favorito sulla carta, non è detto che vinci. Se siamo di nuovo qui a Torino, significa che abbiamo mantenuto un livello molto alto anche se non abbiamo raccolto molto negli ultimi tornei. Credo che qui tutti i match saranno combattuti e duri. Proveremo a prenderci le nostre occasioni per quando le avremo. Dobbiamo cercare di arrivare freschi e carichi“, dichiara Bolelli alla vigilia del torneo.

Il doppista azzurro, sempre eliminato nel round robin alle ATP Finals, non condivide l’attuale sistema di punteggio con il super tie-break al posto del terzo set: “Un evento del genere deve essere giocato con la stessa formula degli Slam e delle Olimpiadi, con un terzo set vero. Le regole del circuito ATP sono un po’ troppo casuali, perché le partite girano su pochissimi punti e per un evento così non vanno bene“.

Sulla programmazione in vista della prossima stagione e le sue intenzioni per il futuro: “Avremo un mese, forse cinque settimane massimo di stacco. Ci riposeremo 10 giorni al massimo e poi ripartiremo. Due-tre anni buoni penso di poterli ancora fare, poi vedremo. Nella mia testa sono giocatore al 100%“.