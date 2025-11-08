Sport in tvTennis
Sarà Sinner-Auger-Aliassime alle ATP Finals! Orario, tv, programma, streaming
Jannik Sinner ha scoperto finalmente il nome del suo primo avversario alle ATP Finals 2025, in programma sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre. Il numero 2 della Race e favorito d’obbligo per la difesa del titolo nel Master di fine anno comincerà il suo cammino lunedì sera contro il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie n.8 del seeding.
Il fuoriclasse azzurro deve provare a vincere il torneo da imbattuto per mettere sotto pressione il rivale spagnolo Carlos Alcaraz nel confronto diretto per chiudere la stagione in vetta al ranking mondiale. Sinner e Auger-Aliassime scenderanno in campo con un giorno di ritardo rispetto agli altri protagonisti del gruppo Bjorn Borg, infatti Alexander Zverev e Ben Shelton si incroceranno già domenica sera.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del match tra Sinner e Auger Aliassime, valevole per il round robin delle ATP Finals di Torino. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SINNER-AUGER ALIASSIME TORINO 2025
Lunedì 10 novembre
Inalpi Arena – Inizio alle ore 18.00 italiane
Heliovaara/Patten vs Harrison/King
A seguire, ma non prima delle 20.30
Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime
PROGRAMMA SINNER-AUGER ALIASSIME TORINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix.
Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.