ATP Finals 2025 oggi in tv: orari 13 novembre, ordine di gioco, programma in chiaro, streaming

Siamo alla resa dei conti, è il momento di conoscere i primi nomi dei giocatori destinati a sfidarsi nelle semifinali di sabato. La quinta giornata delle ATP Finals propone i match del terzo turno del girone Jimmy Connors per il tabellone di singolare e di quello intitolato a Peter Fleming per il doppio.

Alex de Minaur sfida Taylor Fritz per provare ad alimentare le residue possibilità di qualificazione e, inconsciamente, riuscire a concedere una chance ulteriore a Lorenzo Musetti. L’australiano non ha però altra possibilità che quella di ottenere la vittoria, ancora meglio se in due set. L’americano, dal canto suo, punta al secondo successo per non ricorrere ad alcun tipo di calcolo e centrare così la semifinale grazie a cui continuare la rincorsa verso la difesa della finale dello scorso anno.

La certezza matematica di chiudere l’anno con il numero uno del ranking ATP si scontra con la voglia di centrare uno storico ingresso in semifinale alla prima partecipazione nel torneo di fine anno. Nel match di chiusura della sessione serale Lorenzo Musetti deve tentare l’impresa contro Carlos Alcaraz, consapevole di dover vincere e in attesa di capire il risultato del primo incontro quali conseguenze potrà comportare sul suo cammino. L’eventuale affermazione del giocatore toscano rappresenterebbe anche un enorme favore a Jannik Sinner nella corsa verso il primato.

Nel girone dedicato a Peter Fleming Simone Bolelli e Andrea Vavassori chiudono le fatiche della prima fase sfidando il duo tedesco Krawietz-Puetz, vincitori dell’edizione dello scorso anno. Nell’altro incontro il duo iberico-argentino Zeballos-Granollers si gioca l’accesso alle semifinali nella sfida contro i numeri uno del mondo, i britannici Cash-Glasspool.

La quinta giornata delle ATP Finals si giocherà oggi a Torino. Sarà possibile seguirla integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno (201) , Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211) [fino alle 16:00); per Musetti-Alcaraz ci sarà la diretta gratis e in chiaro su Rai2. Diretta streaming su RaiPlay (Musetti-Alcaraz), su Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei due singolari e dell’incontro di Bolelli/Vavassori per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Giovedì 13 novembre – Round robin-Inalpi Arena

Ore 11:30 Krawietz (GER)/Puetz (GEr) [6]-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211)

Ore 14:00 Fritz (USA) [6] -de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix(211)

Ore 18:00 Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [1]-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [3] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Alcaraz [1]-Musetti (ITA) [9] – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (Alcaraz-Musetti), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) [fino alle 16:00]

Diretta streaming: RaiPlay (Alcaraz-Musetti), Sky Go, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport ( singolari e doppio Bolelli/Vavassori)