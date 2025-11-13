LIVE Fritz-De Minaur, ATP Finals 2025 in DIRETTA: l’australiano potrebbe fare un favore a Musetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Round Robin delle Nitto ATP Finals 2025 tra Taylor FRITZ e Alex DE MINAUR, partita che chiude il girone dell’USA e dell’australiano e che interessa da vicino anche Lorenzo Musetti.

Ultima giornata con ancora tutto in ballo nel Gruppo Bjorn Borg per quanto riguarda la qualificazione, il numero uno al mondo e l’avversario di Jannik Sinner nella giornata di sabato. Partiamo da quella che interessa molto da vicino Lorenzo Musetti, che grazie alla roboante vittoria contro De Minaur nella giornata di martedì si è regalato un Day-3 di fuoco. Deve infatti battere il 6 volte campione Slam Carlos Alcaraz e, così facendo, in un colpo solo regalerebbe a Sinner il match point verosimilmente in semifinale per il n.1 e darebbe a se stesso un’incredibile chance di semifinale.

Difficile pensare ad un risultato diverso da una vittoria USA quest’oggi, ma se l’australiano dovesse imporsi, allora Musetti avrebbe veramente tutto in regola per qualificarsi, visto che giungerebbero tutti (De Minaur Fritz e Lorenzo) a una vittoria e una sconfitta. In quel caso, Musetti potrebbe permettersi anche di perdere da Alcaraz, ma si andrebbe al calcolo cervellotico che coinvolge prima i set vinti, poi in caso di parità i giochi vinti. Con una vittoria di Fritz, invece, Musetti è obbligato a battere Alcaraz.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di Round Robin delle Nitto ATP Finals 2025 tra Taylor FRITZ e Alex DE MINAUR. Si decide il destino anche di Lorenzo Musetti, vi aspettiamo alle ore 14:00!