Roland Garros 2026, Novak Djokovic non brilla e avanza. Vince Zverev, esce di scena Fritz

Calato il sipario sulla prima giornata del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026. In chiusura di programma, Novak Djokovic (n.4 del ranking ATP) è sceso sul Philippe-Chatrier per affrontare il padrone di casa Giovanni Mpetshi Perricard. Prestazione non brillante per il serbo, ma comunque sufficiente per superare il transalpino con il punteggio di 5-7 7-5 6-1 6-4. Sul cammino di Djokovic ci sarà ora un altro francese, Valentin Royer (n.73 ATP), vittorioso sul boliviano Hugo Dellien (n.139 del mondo) per 6-4 6-2 6-2.

Pronostici rispettati anche per Alexander Zverev, Jakub Mensik e Joao Fonseca. Il tedesco, numero 3 del ranking mondiale, pur con qualche passaggio a vuoto ha avuto la meglio sul francese Benjamin Bonzi (n.98 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. Al secondo turno, però, il nativo di Amburgo troverà un ostacolo insidioso: dall’altra parte della rete ci sarà il ceco Tomas Machac (n.40 ATP), impostosi con relativa facilità sul belga Zizou Bergs (n.38 ATP) per 6-4 6-4 6-3. Zverev dovrà alzare sensibilmente il livello del proprio tennis per evitare rischi contro l’estroso ceco.

Restando in casa ceca, missione compiuta anche per Mensik (n.28 del ranking). Il classe 2005 di Prostějov ha sconfitto il francese Titouan Droguet, in tabellone grazie a una wild card, con un netto 6-3 6-2 6-4. Al secondo turno il ceco affronterà il vincente della sfida tra l’argentino Mariano Navone e lo statunitense Jenson Brooksby.

Successo in tre set anche per Fonseca. Il talentuoso brasiliano (n.30 ATP) ha regolato il francese Luka Pavlovic (n.240 del ranking, proveniente dalle qualificazioni) con il punteggio di 7-6(6) 6-4 6-2. Nel prossimo turno si profila un confronto particolarmente interessante contro il croato Dino Prizmic. Convincente la prova del giocatore di Spalato (n.71 ATP), che ha travolto l’americano Michael Zheng (n.146 ATP, qualificato) per 6-1 6-1 6-3, mettendo in mostra un tennis estremamente solido.

È arrivata invece la sconfitta di Taylor Fritz. Il californiano (n.8 del mondo), tornato in campo soltanto da due settimane dopo aver saltato gran parte della stagione sulla terra rossa per problemi al ginocchio, si è arreso al connazionale Nishesh Basavareddy (n.156 ATP, wild card) con il punteggio di 7-6(5) 7-6(5) 6-7(9) 6-1. Basavareddy attende ora il vincente della sfida tra lo statunitense Alex Michelsen e il kazako Aleksander Shevchenko.

Sofferta anche la vittoria dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.23 ATP) contro il bosniaco Damir Dzumhur (n.87 del ranking). L’iberico si è imposto al quinto set con lo score di 6-7(3) 6-3 2-6 7-5 6-3 e nel prossimo turno sfiderà l’argentino Thiago Tirante (n.58 ATP), vittorioso sull’altro spagnolo Pablo Llamas Ruiz (n.124 del mondo) per 6-3 7-6(6) 6-7(5) 6-0.

Inattesa, invece, l’eliminazione dell’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.25 ATP), sconfitto dal portoghese Nuno Borges (n.50 del ranking) con un netto 6-3 6-4 6-2. Il lusitano affronterà al secondo turno il serbo Miomir Kecmanovic (n.47 ATP), che ha superato l’ungherese Fabian Marozsan (n.52 del mondo) per 7-6(0) 6-3 6-4.

Pronostico rispettato anche per il belga Alexander Blockx (n.36 ATP), che ha sconfitto il rappresentante di Hong Kong Chak Lam Coleman Wong (n.113 del ranking, lucky loser) con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. Blockx attende ora il vincente tra il qualificato britannico Samuel e l’australiano Alex de Minaur (n.8 del seeding).

Prosegue senza intoppi il cammino del russo Karen Khachanov (n.15 ATP), che ha superato in tre set il francese Arthur Gea (n.140 del ranking) con lo score di 6-3 7-6(3) 6-0. Al prossimo turno incrocerà l’argentino Marco Trungelliti (n.81 del mondo), capace di conquistare la sua prima vittoria in carriera nel tabellone principale del Roland Garros battendo il francese Kyrian Jacquet (n.147 ATP) per 6-4 6-2 6-2.

Per quanto riguarda gli italiani, grande impresa di Federico Cinà, che a soli 19 anni ha conquistato il suo primo successo in un match di uno Slam, superando l’americano Reilly Opelka (n.75 ATP) con il punteggio di 3-6 6-4 6-2 6-7(6) 6-4. Cinà affronterà al secondo turno il vincente della sfida tra lo svizzero Stan Wawrinka e l’olandese Jesper de Jong, ripescato come lucky loser.

Nulla da fare, invece, per Mattia Bellucci (n.72 ATP), sconfitto dal francese Quentin Halys (n.88 del mondo) con lo score di 6-3 7-6(4) 6-3. Il transalpino se la vedrà nel prossimo turno con il vincente del derby francese tra Adrian Mannarino e Ugo Humbert (n.32 del seeding).

Successo anche per il serbo Hamad Medjedovic (n.56 ATP), che ha superato il tedesco Yannick Hanfmann (n.55 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 6-7(1) 6-3. Al secondo turno troverà uno tra il norvegese Casper Ruud (n.15 del seeding) e il russo Roman Safiullin, proveniente dalle qualificazioni.