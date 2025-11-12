Dove vedere in tv Musetti-Alcaraz, ATP Finals 2025: orario, canale, streaming

Domani, giovedì 13 novembre, per l’ultima giornata del Gruppo Jimmy Connors del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, si affronteranno alla Inalpi Arena di Torino l’azzurro Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il match sarà il quarto ed ultimo di giornata, con il programma che si aprirà alle ore 11.30, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 20.30: nei sette precedenti sul circuito maggiore, Alcaraz è in vantaggio per 6-1, con Musetti che ha vinto solo il primo confronto, giocato nella finale di Amburgo 2022.

La diretta tv di Musetti-Alcaraz, incontro delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, sarà fruibile su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match dell’italiano sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Giovedì 13 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia)-Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania)

Non prima delle 14.00

Taylor Fritz (Stati Uniti)-Alex de Minaur (Australia)

Non prima delle 18.00

Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna)-Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina)

Non prima delle 20.30

Lorenzo Musetti (Italia)-Carlos Alcaraz (Spagna) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

