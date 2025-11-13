LIVE Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, ATP Finals 2025 in DIRETTA: test di lusso prima delle semifinali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima partita di oggi all’Inalpi Arena. Al loro ultimo match nella fase a gironi Andrea Vavassori e Simone Bolelli se la vedranno contro il duo tedesco composto da Kevin Krawietz e Tim Puetz. La coppia teutonica, testa di serie numero 6 del torneo, è già stata eliminata e questo match non conterrà nulla per loro in quest’ottica. Discorso inverso per il duo del bel paese. Ormai certi della qualificazione al primo posto nel Peter Fleming Group. Gli azzurri non vorranno comunque deludere il pubblico di casa e il loro obiettivo sarà a prescindere quello di mettere in saccoccia il risultato per far bottino pieno di fiducia in vista della semifinale. Vavassori e Bolelli infatti, soprattutto il torinese nativo del posto, hanno dimostrato in questi giorni un’ottima coesione con gli spettatori italiani a suon di belle prestazioni, accompagnate da bei risultati.

Non sarà una partita semplice, e il duo italiano lo sa benissimo. Riguardo i precedenti sono 3-3. A dimostrazione di un equilibro in termini di risultati per le due coppie. Quest’anno Vavassori e Bolelli si sono incrociati opposti al duo teutonico in due occasioni. La prima ad Adelaide in finale, dove gli azzurri vinsero in tre set portandosi a casa anche il titolo. Viceversa in seguito ad Halle. Dove a casa loro i tedeschi si sono affermati sugli italiani in due set trionfando nel torneo. Attenzione però! Le due coppie si sono già incontrate in quel di Torino. Lo scorso anno dove il duo teutonico si impose sulla coppia tricolore per 7-5 6-4. Quindi per loro non sarà una prima volta nel cemento indoor torinese che a detta di molti è una superficie con una velocità di palla molto veloce. Caratteristica che anche nel doppio può essere, per alcune circostanze, condizionante.

La coppia del bel paese ovviamente uno sguardo all’altro girone lo sta dando. Per come stanno le cose al momento. Al secondo posto, quindi i runner-up del John Mcenroe group, ci sono Heliovaara e Patten. Duo molto difficile da affrontare e che ai nostri portacolori rievoca un ricordo amaro. La finale all’Australian Open persa quest’anno. Tra l’altro i due azzurri sono sotto nei precedenti per 2-1 a confronto della coppia testa di serie numero 2 delle Finals. Nell’eventuale incontro opposti al duo numero 4 del mondo, potrebbe essere l’opportunità per ribaltare la delusione australiana. Per aver risposte però bisogna aspettare domani. Heliovaara e Patten incroceranno le racchette nel loro ultimo match del girone con Arevalo e Pavic. Due volti noti e affermati a suon di titoli in questa disciplina. Chi porterà a casa il risultato si aggiudicherà di conseguenza il tanto agognato passaggio in semifinale. Vavassori e Bolelli aspettano…

Dopo la gran festa per la bella vittoria di Musetti contro De Minaur. Considerando anche la certezza matematica del primo posto nel Bjorn Borg Group per Sinner. L’Italia ha ancora voglia e fame di assistere a successi tinti di azzurro. Ormai abituati ai piazzamenti nei vertici dei tornei dell’altoatesino. Oltre le belle prestazioni degli altri portacolori nel singolare. Il bel paese vuole il trionfo anche nel doppio e il duo titolare in Coppa Davis vorrebbe rendere il favore. A proposito di Coppa Davis… Krawietz e Puetz sono la coppia titolare tedesca. Nell’eventualità di una finale tra Italia e Germania giocata al doppio decisivo (non mettiamo le mani troppo avanti ma la possibilità esiste), sarebbero proprio queste due coppie a giocarsi l’ambito trofeo. Un antipasto di Coppa Davis? Troppo presto per dirlo. Se si vuole però dar un’idea del giocare contro gli azzurri nel bel paese. Scenario che si potrebbe ripetere come accennato. Questa può essere un’opportunità.

La coppia teutonica è molto solida come intesa. Krawietz mette spesso in mostra le sue doti sotto rete e soprattutto nei più importanti spesso fa la giocata decisiva. Puetz invece tende a essere più completo. Dimostrando anche da fondo di essere pericoloso. Il duo italiano però ha dimostrato nelle due partite precedenti di essere molto in forma. Battendo coppie più quotate a livello di classifica e pronostico. Vavassori spesso trascina il pubblico, questo lo esalta e ne migliora la prestazione generale in campo. Bolelli sta sfoderando diritti e rovesci vincenti a destra e manca. Qualche addetto ai lavori ha definito le loro ultime prestazioni come le ”migliori di sempre”. Il match tra Vavassori/Bolelli e Krawietz e Puetz sarà il primo all’Inalpi Arena e si giocherà a partire dalle 11:30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale! Buon divertimento, vi aspettiamo!