Auger-Aliassime si sblocca alle ATP Finals! Rimonta Shelton, vince la battaglia e resta in corsa

Felix Auger-Aliassime fa sua la battaglia con Ben Shelton alle ATP Finals 2025. Dopo due ore e venticinque minuti di gioco il canadese vince in rimonta contro l’americano con il punteggio di 4-6 7-6 7-5 ed ottiene un successo fondamentale per la sua permanenza a Torino. Auger-Aliassime si giocherà tutto nella prossima sfida di venerdì contro Alexander Zverev, mentre le speranze di Shelton sono ormai appese ad un filo dopo le due sconfitte consecutive.

Questa vittoria di Auger-Aliassime, inoltre apre scenari molto importanti per il match di questa sera di Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, battendo Zverev sarebbe certo di un posto in semifinale e praticamente anche del primo posto. Il tedesco, invece, per centrare la qualificazione matematica dovrà vincere stasera per due set a zero. La sconfitta di Sinner, inoltre, è anche l’unica possibilità che Shelton ha di rimanere ancora in corsa nel torneo.

Il canadese ha vinto anche la sfida degli ace, visto che ne ha messi a referto nove contro i sette dell’americano, che ha commesso anche più doppi falli (tre contro uno). Inoltre Auger-Aliassime ha vinto il 77% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 75% di Shelton ed anche con la seconda la percentuale è stata migliore (74% contro 58%).

Era stato un ottimo avvio di match per Shelton, che ha trovato il break nel quarto game con un gran risposta di dritto. L’americano ha poi sempre tenuto comodamente il servizio fino al nono game, quando clamorosamente si trova sotto per 0-40 e sulla seconda palla break viene superato dal passante di rovescio del canadese. I colpi di scena non sono terminati, perchè nel game successivo Shelton strappa nuovamente il servizio al canadese e con un gran dritto si prende il set sul 6-4.

Nel secondo set si prosegue seguendo i turni di servizio. Si va via abbastanza veloci con la sola occasione per Shelton nell’ottavo game, ma con Auger-Aliassime che riesce ad annullare la palla break con una prima vincente. La normale conseguenza è il tie-break, dove il canadese allunga sul 6-4, ma viene ripreso da Shelton. Auger-Aliassime commette un disastro sul terzo set point in suo favore, ma sul quarto arriva un clamoroso doppio fallo di Shelton, con il canadese che chiude 9-7.

Il copione della partita è sempre lo stesso anche nel terzo set, anche se Shelton deve tirarsi fuori da una situazione pericolosa nel quarto game, recuperando brillantemente da 15-40. Sembra un altro set dirottato verso il tie-break ed invece ecco il colpo di scena. Nel dodicesimo gioco l’americano annulla i primi due match point con due bordate, ma sul terzo lo tradisce il rovescio e Auger-Aliassime chiude 7-5, restando in piena corsa per le semifinali.