ATP Finals 2025 oggi in tv: orari 12 novembre, ordine di gioco, programma in chiaro, streaming

Alla Inalpi Arena di Torino oggi, mercoledì 12 novembre, è in programma la quarta giornata della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: l’Italia sarà rappresentata nel secondo singolare del Gruppo Bjorn Borg da Jannik Sinner, che affronterà il tedesco Alexander Zverev non prima delle ore 20.30.

Il programma verrà aperto alle ore 11.30 dal doppio del Gruppo John McEnroe tra Heliovaara/Patten e Salisbury/Skupski, mentre non prima delle ore 14.00 scenderanno in campo lo statunitense Ben Shelton ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Non prima delle ore 18.00 spazio al doppio tra Arevalo/Pavic ed Harrison/King.

La diretta tv di tutti gli incontri delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, con Sinner-Zverev anche su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e NOW, con Sinner-Zverev anche su Rai Play, infine la diretta live testuale del match dell’italiano sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Mercoledì 12 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna)-Joe Salisbury/Neal Skupski (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Non prima delle 14.00

Ben Shelton (Stati Uniti)-Felix Auger-Aliassime (Canada) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Non prima delle 18.00

Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia)-Christian Harrison/Evan King (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Non prima delle 20.30

Jannik Sinner (Italia)-Alexander Zverev (Germania) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sinner-Zverev anche su Rai 2 HD.

Diretta streaming: Tennis TV, Sky Go e NOW, Sinner-Zverev anche su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.