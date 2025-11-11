ATP Finals 2025, la classifica del girone di Bolelli/Vavassori: semifinale sicura, in palio il primo posto

Simone Bolelli e Andrea Vavassori ottengono due vittorie di peso senza concedere neanche un set e conquistano la qualificazione aritmetica con un turno d’anticipo per le semifinali alle ATP Finals 2025 di doppio. Si tratta del miglior risultato di sempre per una coppia italiana al Master, ma a questo punto è lecito sognare in grande verso il weekend.

Il binomio tricolore ha avuto il merito di battere nell’ordine i quotati britannici n.1 al mondo Julian Cash/Lloyd Glasspool ed i campioni in carica di Roland Garros e US Open Marcel Granollers/Horacio Zeballos, portandosi ad un passo dal primo posto nel gruppo Peter Fleming in attesa della sfida prevista stasera tra Cash/Glasspool e Kevin Krawietz/Tim Puetz.

La formazione tedesca potrebbe essere l’unica ancora in grado di contendere la prima posizione del raggruppamento a Bolelli/Vavassori, ma per riuscire nell’impresa dovrà vincere le ultime due partite del round robin sperando nel successo di Cash/Glasspool su Granollers/Zeballos nell’ultima giornata oppure non perdendo più neanche un set da qui al termine del girone.

La qualificazione ufficiale degli azzurri in semifinale è dovuta proprio alla situazione del rapporto set vinti/persi rispetto a Granollers/Zeballos (4-0 rispetto a 2-3), che non potranno mai arrivare davanti a Bolelli e Vavassori in classifica nel caso in cui dovesse verificarsi un ipotetico arrivo di tre coppie a quota due vittorie in vetta alla graduatoria.

CLASSIFICA GRUPPO PETER FLEMING ATP FINALS 2025

1. Simone Bolelli/Andrea Vavassori 2 vittorie (2 partite giocate), 4-0 il conto set, 26-18 il conto game

2. Marcel Granollers/Horacio Zeballos 1 vittoria (2 partite giocate), 2-3 il conto set, 21-23 il conto game

3. Kevin Krawietz/Tim Puetz 0 vittorie (1 partita giocata), 1-2 il conto set, 10-11 il conto game

4. Julian Cash/Lloyd Glasspool 0 vittorie (1 partita giocata), 0-2 il conto set, 8-13 il conto game