Tennis
ATP Finals 2025, Cash/Glasspool battono Krawietz/Puetz: Bolelli/Vavassori certi del primo posto nel Gruppo Fleming!
Il Gruppo Peter Fleming del torneo di doppio delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, al termine della seconda giornata di sfide emette già due verdetti: il primo riguarda Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, i quali, dopo aver conquistato la qualificazione alle semifinali stamane, ora sono anche certi del primo posto nel girone, e sabato nel penultimo atto affronteranno la coppia seconda classificata nel Gruppo John McEnroe, nel quale è stato giocato un solo turno e dove, dunque, ancora tutte le coppie possono chiudere alla piazza d’onore.
L’aritmetica certezza è arrivata nella prima serata, in seguito alla vittoria dei britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, battuti all’esordio dalla coppia italiana, sui tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, campioni uscenti, sconfitti per 7-6 (9) 6-2 in un’ora e 22 minuti di gioco. In virtù di questo risultato, inoltre, arriva anche il secondo verdetto: la coppia teutonica, che giovedì sfiderà Bolelli e Vavassori, chiuderà in ogni caso all’ultimo posto nel raggruppamento e dunque è già eliminata.
Nella giornata di giovedì, dunque, la sfida tra i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool e la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos definirà il secondo posto nel girone, mentre Bolelli e Vavassori saranno primi anche in caso di sconfitta contro i tedeschi, avendo vinto sia contro Cash/Glasspool che contro Granollers/Zeballos. Il match sarà comunque importante per il ranking ATP: gli azzurri, che finora a Torino hanno incassato 400 punti (310 netti), ne potranno incamerare altri 200 in caso di vittoria sui tedeschi.