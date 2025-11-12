LIVE Shelton-Auger-Aliassime, ATP Finals 2025 in DIRETTA: spareggio per restare in corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Round Robin delle ATP Finals 2025 alla Inalpi Arena di Torino tra Felix AUGER ALIASSIME e Ben SHELTON. Chi vince resta in vita, chi perde probabilmente saluta il torneo!

Ci si aspettano fuoco e fiamme tra questi due giocatori, due big server del circuito che si giocano la resistenza nel gruppo di Jannik SINNER e di Alexander Zverev. L’americano sembra spacciato, perché anche con una vittorie quest’oggi ai danni del canadese, poi si scontrerebbe contro il numero uno del mondo e imbattuto da 25 partite indoor consecutive di Sesto Pusteria, contro cui non vince un set da diverso tempo.

Per il canadese serve una vittoria altresì, per poi giocarsi tutto contro Zverev, che potrebbe però essere in caccia a che’egli della qualificazione alle semifinali, visto che lo scoglio Sinner toccherà a lui nella serata odierna. Ache da verificare le condizioni fisiche dell’afro-canadese, che se deciderà di non giocare a seguito dell’infortunio subito proprio contro Sinner, lascerà spazio all’artista della racchetta Alexander Bublik, che si troverebbe in piena corsa per le semifinali avendo da gocare contro Shelton e Zverev e saltando quindi il match per molti perso in partenza.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di Round Robin delle ATP Finals 2025 alla Inalpi Arena di Torino tra Felix AUGER ALIASSIME e Ben SHELTON, che si giocherà alle ore 14! Vi aspettiamo!