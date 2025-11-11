ANCORA IN CORSA! Lorenzo Musetti vince la battaglia con De Minaur e sogna le semifinali alle ATP Finals

Più forte della fatica e di Alex de Minaur. Lorenzo Musetti vince alla sua maniera la sua prima partita nelle ATP Finals 2025. Nell’Inalpi Arena di Torino il toscano ha messo sul campo non soltanto le sue qualità da esteta della racchetta, ma anche quelle di lottatore. Non ne aveva tante di energie il carrarino, approdato all’ultimo secondo a questo Master, dovendo giocare con un’intensità pazzesca negli ultimi due mesi.

E così, il successo di stasera contro l’australiano (n.7 del ranking) ha ancora più valore. Sullo score di 7-5 3-6 7-5 in 2 ore e 48 minuti di gioco, Lorenzo è ancora in corsa per qualificarsi alle semifinali. Certo, ci sarà da affrontare il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz. L’azzurro avrà una giornata per recuperare e dare tutto quello che ha per continuare il sogno.

Nel primo set il rendimento dell’azzurro è convincente. Colpisce meglio la pallina rispetto all’esordio contro Taylor Fritz il classe 2002 del Bel Paese, costringendo l’avversario a ricorse complicate e comandando il gioco. Nel settimo game non sfrutta una palla break, ma nell’undicesimo la quinta opportunità è quella buona, fiaccando nel bracciando di ferro de Minaur. Al servizio, Lorenzo non trema e si prende il parziale sul 7-5.

Nel secondo set il toscano non capitalizza in apertura tre opportunità per andare avanti di un break e far pendere dalla sua parte la sfida. Scambio dopo scambio le energie cominciano a venire meno al tennista tricolore. L’aussie ne approfitta, giocando maggiormente coi piedi dentro il campo e strappando il servizio all’italiano nell’ottavo game. Nel turno alla battuta successivo, break confermato e parziale conquistato sul 6-3.

Nel terzo set Musetti subisce il contraccolpo psicologico, cedendo malamente il turno in battuta nel primo gioco. Ha però il merito di rimanere ancorato alla partita in un modo o nell’altro. Le emozioni si susseguono: nel quarto game non sfrutta una palla del contro-break e nel quinto si salva con classe dal doppio break. Scavando dentro se stesso, anche se la spia della riserva è accesa da un po’, Lorenzo trova le soluzioni per ribaltare una partita dall’esito già scritto. Un rush finale da fuoriclasse, strappando con un dritto a sventaglio devastante il servizio all’australiano (5-5) nel decimo game e facendo calare il sipario nel dodicesimo con un passante di dritto in cross spaziale all’incrocio delle righe. Inalpi Arena in visibilio e trionfo da lacrime agli occhi.

Leggendo le statistiche, l’azzurro ha fatto la differenza coi punti vinti con la seconda in battuta (74% vs 59%), archiviando con 22 vincenti 28 errori gratuiti, rispetto ai 34 winners e 44 non forzati di de Minaur.