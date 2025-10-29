WTA Jiujiang 2025, Yulia Putintseva e Viktorija Golubic approdano in semifinale. Sorpresa Tagger

Andati in archivio i match validi per i quarti di finale del WTA250 di Jiujiang, in Cina. Sul cemento asiatico, l’avventura di Elisabetta Cocciaretto si è conclusa. La marchigiana (n.89 del ranking) è stata eliminata dall’austriaca Lilli Tagger (n.235 del ranking, wild card), astro nascente del tennis mondiale e allenata da Francesca Schiavone. La 17enne, dotata di un rovescio a una mano, si è imposta col punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 39 minuti di gioco contro l’azzurra.

Tagger affronterà la tedesca Tamara Korpatsch (n.159 WTA), a segno nel derby teutonico contro Ella Seidel (n.90 del ranking) col punteggio di 3-6 6-0 6-1. Sarà una sfida interessante e vedremo se la giovanissima austriaca sarà dar seguito a quanto di buono fatto vedere a livello giovanile, ricordando la vittoria nel Roland Garros juniores di quest’anno.

Pronostici rispettati per quanto riguarda la sfida tra la kazaka Yulia Putintseva e la cinese Wushuang Zheng (n.309 del mondo). La n.75 WTA ha fatto valere la propria superiorità tecnica e di esperienza, prevalendo con lo score di 6-2 6-0. Una partita a senso unico, durata 65′ di gioco, in cui Putintseva ha messo in mostra anche un’ottima tenuta atletica.

La prossima avversaria sarà la svizzera Viktorija Golubic (n.53 del mondo), uscita vittoriosa dalla sfida contro la russa Elena Pridankina (n.205 del ranking) col punteggio di 6-0 4-6 7-5. Dopo un primo parziale dominato, l’elvetica ha dovuto fare i conti con la reazione della sua avversaria, ma dopo 2 ore e 43 minuti di gioco è riuscita a spuntarla.