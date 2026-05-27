Errani e Tagger piegano Kenin/Krueger e avanzano al Roland Garros

Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile del Roland Garros il duo Sara Errani/Lilli Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin/Ashlyn Krueger 6-3 6-2 in un’ora e dieci minuti. Al prossimo turno l’italiana e l’austriaca sfideranno le teste di serie numero sette, l’australiana Ellen Perez e l’olandese Demi Schuurs.

L’azzurra e l’austriaca provano il primo allungo di giornata con il break del 2-1 conquistato alla quarta possibilità, ma le statunitensi lo recuperano con effetto immediato ed impattano sul 2-2. La detentrice del titolo e la sua nuova compagna sfruttano l’errore di rovescio di Kenin per strappare nuovamente il servizio alle avversarie, salire 4-3 e allungare 5-3 sull’errore di diritto di Krueger. Errani/Tagger continuano a spingere e sull’ennesimo errore da fondo delle rivali timbrano il 6-3 della prima partita.

L’italiana e la giovane austriaca firmano l’1-0 dopo aver annullato una palla break. Le due statunitensi, dopo aver salvato due palle dell’1-3, impattano sul 2-2. La svolta arriva nel sesto gioco quando il duo italo-austriaco forza gli errori delle avversarie e ottiene il break del 4-2. Errani/Tagger forzano l’errore delle rivali per il 5-2, continuano a spingere e firmano il definitivo 6-2 sul diritto fuori misura di Kenin.

Errani/Tagger chiudono la loro prestazione con un ace, non commettono doppi falli e servono il 71% di prime. L’italiana e l’austriaca vincono il 64% dei punti quando si affidano alla prima e il 73% quando devono ricorrere alla seconda. La detentrice del titolo e la sua compagna chiudono la gara con 21 vincenti e 18 gratuiti, contro i 41 delle avversarie, e vincono il computo dei punti per 79 a 60.