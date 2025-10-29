WTA Jiujiang 2025, Cocciaretto sconfitta dalla wild card austriaca Tagger

Si ferma al secondo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Jiujiang. La tennista marchigiana è stata nettamente sconfitta dalla diciassettenne austriaca Lilli Tagger, numero 235 del mondo, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e trentasette minuti di gioco.

Una partita in cui ha fatto la differenza la percentuale di punti vinti quando si è servito la prima: l’azzurra ha conquistato solamente il 50%, mentre l’austriaca ha concluso con il 75%. Sono nove le palle break concesse da Cocciaretto, che paga anche un basso rendimento nei propri turni in risposta (solo 22 punti vinti contro i 37 dell’avversaria).

Match che si è messo subito in salita per la marchigiana. Infatti nel terzo game Tagger è riuscita a strappare il servizio a zero all’azzurra. La giovane austriaca salva una palla del controbreak nel quarto game, ma nel sesto Cocciaretto ritrova la parità. Il nono lunghissimo game è decisivo per tutta la partita, visto che Cocciaretto salva tre palle break, ma alla quarta deve cedere nuovamente la battuta. Tagger chiude così il primo set sul 6-4.

Il secondo set parte con break di Tagger, controbreak di Cocciaretto e nuovo break da parte dell’austriaca che si riporta avanti. La numero 235 del mondo strappa ancora il servizio all’azzurra nel quinto gioco, scappando sul 4-1. Cocciaretto non riesce più a reagire e Tagger si impone per 6-2, qualificandosi per i quarti di finale.